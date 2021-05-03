Süper Lig'in 39. haftası heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne oluyor. Fenerbahçe sahasında BB Erzurumspor'u konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Hakem Mete Kalkavan yönetecek.

beINSports'tan naklen yayınlanacak kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - BB ERZURUMSPOR | CANLI