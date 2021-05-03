Süper Lig'in 39. haftası heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne oluyor. Fenerbahçe sahasında BB Erzurumspor'u konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Hakem Mete Kalkavan yönetecek.
beINSports'tan naklen yayınlanacak kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE - BB ERZURUMSPOR | CANLI
İLK 11'LER Fenerbahçe: Harun, Ozan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Obertan, Omolo, Cenk, Novikovas, Oltan
SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.