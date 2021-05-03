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    • Spor
    • 03.05.2021 19:21
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    • 03.05.2021 19:56
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    - | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 39. haftası heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne oluyor. sahasında 'u konuk ediyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

    Süper Lig'in 39. haftası heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne oluyor. Fenerbahçe sahasında BB Erzurumspor'u konuk ediyor.

    Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Hakem Mete Kalkavan yönetecek.

    beINSports'tan naklen yayınlanacak kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    FENERBAHÇE - BB ERZURUMSPOR | CANLI

    İLK 11'LER Fenerbahçe: Harun, Ozan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

    BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Obertan, Omolo, Cenk, Novikovas, Oltan

    SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK
    Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

    Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

        7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA
        Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

        BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR İLE 4. RANDEVU
        Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya geliyor

        İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

        Rekabette bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.
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        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
        Haberler Spor Fenerbahçe - BB Erzurumspor | CANLI ANLATIM İZLE