Fırtına’nın imha planı!

Cumartesi günü Sivasspor ile mücadele edecek Trabzonspor'da Abdullah Avcı imha planını hazırladı. Kart cezalısı olan Djaniny'nin yokluğunda Ekuban'ı forvette görevlendirmeyi planlayan Avcı, Bakasetas'a da yeniden forvet arkasında forma şansı vermeye hazırlanıyor. Berat'ın sakatlığının geçip maça yetişmesi durumunda bu oyuncuya orta sahada görev vermeyi planlayan Avcı, aksi durumda ise Abdulkadir Parmak'ın yanında Baker'a görev verecek. Tüm planları 3 puan üzerine yapan Avcı oyuncularını, "Yarışta sonuna kadar da olacağız" şeklinde motive ediyor.
ALTYAPI İLGİDEN ÇOK MEMNUN
Abdullah Avcı. Altyapı tesislerini sürekli ziyaret ediyor ve fikir alışverişinde bulunuyor. Altyapı Koordinatörlüğü de bu ilgiden memnun.
EKUBAN VE DJANİNY TRABZON'A DÖNDÜ
Trabzonspor Sivaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün devam etti. Milli takımda bulunan Ekuban ve Djaniny Trabzon'a geldi... Kamil Ahmet, Trondsen ve Abdülkadir Ömür'ün ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.
ALTYAPI İLGİDEN ÇOK MEMNUN
Abdullah Avcı. Altyapı tesislerini sürekli ziyaret ediyor ve fikir alışverişinde bulunuyor. Altyapı Koordinatörlüğü de bu ilgiden memnun.
EKUBAN VE DJANİNY TRABZON'A DÖNDÜ
Trabzonspor Sivaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün devam etti. Milli takımda bulunan Ekuban ve Djaniny Trabzon'a geldi... Kamil Ahmet, Trondsen ve Abdülkadir Ömür'ün ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.