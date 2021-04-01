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    • Spor
    • 01.04.2021 Gazete
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    Fırtına’nın imha planı!

    ’da ’a karşı forvette Ekuban hemen arkasında Bakasetas forma giyecek. Berat'ın sakatlığının geçip maça yetişmesi durumunda bu oyuncuya orta sahada görev vermeyi planlayan Avcı, aksi durumda ise Abdulkadir Parmak'ın yanında Baker'a görev verecek.

    Fırtına’nın imha planı!
    Cumartesi günü ile mücadele edecek 'da imha planını hazırladı. Kart cezalısı olan Djaniny'nin yokluğunda Ekuban'ı forvette görevlendirmeyi planlayan Avcı, Bakasetas'a da yeniden forvet arkasında forma şansı vermeye hazırlanıyor. Berat'ın sakatlığının geçip maça yetişmesi durumunda bu oyuncuya orta sahada görev vermeyi planlayan Avcı, aksi durumda ise Abdulkadir Parmak'ın yanında Baker'a görev verecek. Tüm planları 3 puan üzerine yapan Avcı oyuncularını, "Yarışta sonuna kadar da olacağız" şeklinde motive ediyor.

    ALTYAPI İLGİDEN ÇOK MEMNUN
    Abdullah Avcı. Altyapı tesislerini sürekli ziyaret ediyor ve fikir alışverişinde bulunuyor. lüğü de bu ilgiden memnun.

    EKUBAN VE DJANİNY TRABZON'A DÖNDÜ
    Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün devam etti. Milli takımda bulunan Ekuban ve Djaniny Trabzon'a geldi... , ve 'ün ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.
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    Haberler Spor Fırtına’nın imha planı!