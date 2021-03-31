Yine denizi geçtik, derede boğulduk! 97 yıldır yenemediğimiz Letonya'ya bir kez daha takıldık

Yine Letonya yine hüsran!.. 2022 Dünya Kupası elemelerindeki ilk iki maçında Hollanda ve Norveç'i dize getiren Milli Takım dün Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile 3-3 berabere kalarak şok yaşadı. Ay- Yıldızlılar 7 puanla liderliğini sürdürse de 3'te 3 yapma fırsatını kaçırdı.
MAÇA ADETA 1-0 BAŞLADIK
2. dakikada golü bulduk. Kenan Karaman ceza sahasında yerden ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 33. dakikada Caner Erkin'in çok sert şutu üst direkte patladı.
LETONYA HEMEN YANIT VERDİ
Aynı dakikada Hakan Çalhanoğlu farkı ikiye çıkardı: 2-0. 35'te Letonya Savalnieks'in golüyle skoru 2-1 yaptı. 52. dakikada penaltı kazandık. Burak Yılmaz golü attı ve skoru 3-1 yaptı.