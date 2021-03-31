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    • Spor
    • 31.03.2021 Gazete
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    Yine denizi geçtik, derede boğulduk! 97 yıldır yenemediğimiz Letonya'ya bir kez daha takıldık

     üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. A Milli Takım'ın gollerini , ve (p.) kaydedederken Letonya'nın golleri , ve 'den geldi.

    Ne çektik be

    Yine Letonya yine hüsran!.. 2022 Dünya Kupası elemelerindeki ilk iki maçında Hollanda ve Norveç'i dize getiren Milli Takım dün Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile 3-3 berabere kalarak şok yaşadı. Ay- Yıldızlılar 7 puanla liderliğini sürdürse de 3'te 3 yapma fırsatını kaçırdı.

    MAÇA ADETA 1-0 BAŞLADIK
    2. dakikada golü bulduk. Kenan Karaman ceza sahasında yerden ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 33. dakikada Caner Erkin'in çok sert şutu üst direkte patladı.

    LETONYA HEMEN YANIT VERDİ
    Aynı dakikada Hakan Çalhanoğlu farkı ikiye çıkardı: 2-0. 35'te Letonya Savalnieks'in golüyle skoru 2-1 yaptı. 52. dakikada penaltı kazandık. Burak Yılmaz golü attı ve skoru 3-1 yaptı.

        AH BURAK! O NASIL KAÇAR!
        58'de Uldrikis'in golüyle Letonya yine farkı 1'e indirdi: 3-2. 79'da Letonya, Ikaunieks'ın golüyle skoru 3-3 yaptı. 1 dakika sonra Burak yüzde yüz golü kaçırdı ve maç 3-3 sona erdi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAM DESTEK
        A Milli Takımımız'ın Letonya ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçı Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tribünden takip etti. Takımımıza tribünden destek veren Erdoğan, mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte takip etti.

        GRUPTAN ÇIKACAĞIZ
        Letonya maçına kulübede başlayan ve 2. yarıda oyuna giren Umut Meraş, kaybedilen 2 puandan ötürü üzgün olduklarını söyledi. Genç oyuncu, "Hedefimiz gruptan çıkmak. Kendime ve takıma güveniyorum Bu gruptan çıkacağız." ifadelerini kullandı.

            SAVUNMA DUVARI BU KEZ YIKILDI!
            Norveç ile oynanan maçta Haaland ve Sörloth gibi oyunculara karşı gol şansı tanımayan A Milli Takımımız dün ise Letonya'ya karşı 3 kez topu ağlarında gördü. Savunma oyuncularımızın konsantrasyon eksikliği göze çarparken, bireysel hatalar da maça damga vurdu.

            KESKİN NİŞANCI ÇALHANOĞLU!
            Milli Takımımız'ın orta alandaki yıldızı Hakan Çalhanoğlu dün gece de klasını gösterdi. İlk yarıda uzak mesafeden çok şık bir vuruşla Letonya ağlarını sarsan tecrübeli futbolcu, Eylül 2013'ten bu yana Ay-Yıldızlı formayla ceza sahası dışından 7. golüne ulaştı. Hakan Çalhanoğlu söz konusu süre içinde bu alanda Milli Takımımız'ın en başarılı ismi oldu. Yıldız futbolcu ayrıca Kenan Karaman'ın golünü de hazırlayan isimdi. Hakan dün akşam 66'da yerini Umut Meraş'a bıraktı.

            CANER ERKİN'DEN İKİ KRİTİK HATA!
            A Milli Takım'da Umut Meraş'ın yerine dün sol bekte forma giyen Caner Erkin iki kritik hataya imza attı. Letonya'nın ilk golünde kademe hatası yapan Caner, rakibin ikinci golünde ise ofsaytı bozan isim oldu. Tecrübeli futbolcunun savunmadaki basit hataları taraftarların tepkisine neden oldu.
                Haberler Spor Yine denizi geçtik, derede boğulduk! 97 yıldır yenemediğimiz Letonya'ya bir kez daha takıldık