Yine denizi geçtik, derede boğulduk! 97 yıldır yenemediğimiz Letonya'ya bir kez daha takıldık

KESKİN NİŞANCI ÇALHANOĞLU!

Milli Takımımız'ın orta alandaki yıldızı Hakan Çalhanoğlu dün gece de klasını gösterdi. İlk yarıda uzak mesafeden çok şık bir vuruşla Letonya ağlarını sarsan tecrübeli futbolcu, Eylül 2013'ten bu yana Ay-Yıldızlı formayla ceza sahası dışından 7. golüne ulaştı. Hakan Çalhanoğlu söz konusu süre içinde bu alanda Milli Takımımız'ın en başarılı ismi oldu. Yıldız futbolcu ayrıca Kenan Karaman'ın golünü de hazırlayan isimdi. Hakan dün akşam 66'da yerini Umut Meraş'a bıraktı.