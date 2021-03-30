2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya'yı konuk etti.
Grupta önce Hollanda'yı 4-2, ardından da Norveç'i 3-0'lık skorlarla mağlup eden milliler, Letonya karşısındaki skor üstünlüğünü koruyamadı ve maç 3-3 berabere bitti.
Maçta gol perdesi erken açıldı. Kenan Karaman'ın 2. dakikadaki şutu golle sonuçlandı ve Türkiye 1-0 öne geçti. 33. dakikada ise Hakan Çalhanoğlu sahneye çıktı ve ceza sahası dışından vuruşuyla durumu 2-0'a getirdi.
Letonya, Roberts Savalnieks'in 35. dakikadaki golüyle farkı bire indirirken A Milli Takım soyunma odasına 2-1 önde gitti.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Mert Müldür rakip ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Hollanda maçının kahramanı Burak Yılmaz, penaltıdan attığı golle maçı 3-1'e getirdi.
57. dakikada Roberts Uldrisis, Letonya adına farkı yeniden bire indirdi. 79. dakikada ise Davis Ikaunieks'in golü geldi ve skor 3-3 oldu.