



BİZİM ADIMIZA HAYAL KIRIKLIĞI

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, "Üzgünüz. Oyuncular da üzgün. Düşündüğümüzü ve istediğimizi başaramadık. Bu önemli bir avantajdı bizim için ama kaybımız oldu. 2 zorlu maç sonrasında aldığımız 6 puanın ardından alacağımız 3 puan bize avantaj getirirdi. Uzun bir aradan sonra Letonya'yı yenme şansımız vardı. Oyuncular da biliyordu bunu. İlk yarıda güçlü oluğumuz anlar vardı ama fizik olarak da rakip iyiydi. Duran toplarda ve yüksek toplarda etkili oldular. Bizim adımıza bir hayal kırıklığı oldu. Kazanılması gereken bir maçta 2 puan kaybettik. Rakip için olağanüstü bir başarı ama daha çok Norveç ve Hollanda'ya kazanç oldu. Sahaya çıkan bütün oyuncular elinden geleni yaptı. Ancak top kayıplarımız oldu. Yüksek ve duran toplarda rakibe engel olamadık ve bu da skoru aleyhimize çevirdi. Rakip daha iyiydi. 2 maçın temposunu bu maçta gösteremedik. Eğer o tempo olsaydı daha etkili olabilirdik. Ama sonuçta 3 maçta 7 puan önemli. Ama bu şekilde bitince moralimiz bozuldu. Biraz kahrolma şeklinde üzüntü var. Futbolda sürprizler var ve bugün bunu gördük" diye konuştu.