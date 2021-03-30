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    • 30.03.2021 22:39
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'nda: 'nı Letonya maçında yalnız bırakmadı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'nın üçüncü maçında Letonya'yı ağırladığı maçı 'nda izledi.

    Başkan Erdoğan Letonya maçını statta izledi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Letonya'yı konuk ettiği maçı statta izledi.



    Başkan Erdoğan, gün içinde Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a hareket etti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na gelişinin ardından karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na geçti.



    Erdoğan'ı statta, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.



        BURAK YILMAZ DAVET ETMİŞTİ...
        A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda ve Norveç karşılaşmaları sonrası soyunma odasında kendilerini tebrik için arayan Erdoğan'ı maça davet etmişti.
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