Süper Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, Letonya maçı öncesi aday kadroya dahil edildi.

Göztepe Kulübü, Alpaslan Öztürk'ün milli takım için telefon aldığı anları sosyal medyadan paylaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 27 yaşındaki futbolcunun mutluluğu paylaşıldı.

Göztepe Kulübünün Twitter hesabından yapılan video paylaşımında, Alpaslan Öztürk'ün oynadığı maçlardan ve attığı bazı gollerden görüntüler yer aldı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise sarı-kırmızılı kulübe giriş yaptığı sırada telefonla konuşan ve A Milli Takım'a davet edildiği bilgisini alan Alpaslan Öztürk'ün büyük sevinç yaşadığı ve sevincini oradakilerle paylaştığı görülüyor.

Alpaslan Öztürk'ün daha önce verdiği bir röportajdan da şu ifadelere yer verildi:

"Her Türk futbolcunun hayali gibi benim de bir gün milli olma hayalim var. İnşallah olur ama olasıya kadar da devam edeceğiz, çalışacağız, elimizden geldiği kadar takımımızı iyi yerlere taşıyacağız. Biz bunları yapmaya devam ettikçe zaten eminim ki bir gün o hedefimize ulaşırız."

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