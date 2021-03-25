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    • 25.03.2021 19:02
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    Son dakika: 'de ile yollar ayrıldı: Takımın başında olacak

    Son dakika haberi... 'de ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Sezonun geri kalan haftalarında, 'nun takımın başında olacağı bildirildi.


    Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi.



    "KARİYERİNİN GERİ KALANINDA..."
    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.



    TAKIMIN BAŞINDA EMRE BELÖZOĞLU OLACAK
    Bulut'un yerine sportif direktör Emre Belözoğlu'nun getirildiği belirtilerek, "Sezonun geri kalan haftalarında, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



        BULUT DÖNEM İSTATİSTİKLERİ
        Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi resmen sona erdi. Sezon başında Alanyaspor'dan ayrılıp büyük umutlarla sarı-lacivertli takımın başına getirilen genç teknik adam, sezona sonuç anlamında iyi başlamasına rağmen oynattığı defansif futbolla eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

        34 MAÇTA 21 GALİBİYET
        Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 34 resmi maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.

        Süper Lig'de 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Bulut, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

        61 ATTI, 33 YEDİ
        Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde bu sezon 34 resmi maçta toplam 61 kez rakip fileleri havalandırdı. Defansif anlamda sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 33 gol görerek neredeyse her maçta 1 gol yedi. Süper Lig'de 54 gol atıp 31 gol yiyen F.Bahçe, Türkiye Kupası'nda ise 7 gol atıp kalesinde 2 gole izin verdi.

        Erol Bulut'un Fenerbahçe'si, Süper Lig'de bitime 10 maç kala lider Beşiktaş'ın maç fazlasıyla 5 puan gerisinde 3. sırada yer alıyordu.
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        Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı: Takımın başında Emre Belözoğlu olacak