61 ATTI, 33 YEDİ

Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde bu sezon 34 resmi maçta toplam 61 kez rakip fileleri havalandırdı. Defansif anlamda sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 33 gol görerek neredeyse her maçta 1 gol yedi. Süper Lig'de 54 gol atıp 31 gol yiyen F.Bahçe, Türkiye Kupası'nda ise 7 gol atıp kalesinde 2 gole izin verdi.

Erol Bulut'un Fenerbahçe'si, Süper Lig'de bitime 10 maç kala lider Beşiktaş'ın maç fazlasıyla 5 puan gerisinde 3. sırada yer alıyordu.