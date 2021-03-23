Lider Beşiktaş'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de bardak taştı!. Başkan Ali Koç derbiden sonra teknik direktör Erol Bulut'la ilgili kesin kararını verdi. Genç hoca skorlara göre en geç sezon sonu kesin olarak gönderilecek. Kötü gidişat sürerse operasyon erkene çekilecek.
ÖNCE SEÇİM SONRA TEKNİK ADAM
Haziran ayındaki seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan Başkan Koç ardından takımı dünyaca ünlü ve kariyerli bir isme teslim edecek. Listenin ilk sırasında Joachim Löw yer alıyor.
LÖW'LE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Alman hocaya yönetici Selahattin Baki aracılığıyla resmi teklif yapılırken, görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin yeni sezon için listesinde iki önemli teknik adam daha bulunuyor.