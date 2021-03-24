İşte Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata! Fenerbahçe'de bileti kesildi...

1- Ligin en güçlü orta sahalarından birine sahip olan Beşiktaş'a karşı Pelkas, İrfan Can ve Gustavo üçlüsü ile maça başladı. İlk kez bir arada oynayan bu orta saha Souza ve Atiba'nın yer aldığı güçlü alana ilk 35 dakika karşılık verebildi.