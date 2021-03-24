İşte Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata! Fenerbahçe'de bileti kesildi...
Süper Lig'de son olarak Beşiktaş deplasmanından 1-1'lik skorla berabere ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kredisi tükendi. Zirve ile puan farkı açılan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk şansını mucizelere bırakırken Bulut'la yolların ayrılacağı belirtildi. İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kredisinin tükenmesine neden olan 4 hata...
24.03.2021 10:02
- Son Güncelleme: 24.03.2021 10:02
Sarı-lacivertli takım dev maçta galibiyet hedefiyle sahaya çıksa da mağlup olmaktan ve şampiyonluk yarışına havlu atmaktan güçlükle kurtuldu. Teknik Direktör Erol Bulut maçın ardından galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade etmişti. Milliyet'in haberine göre Bulut'un derbi öncesi ve müsabaka sırasında yaptığı hatalar ise öne çıktı.