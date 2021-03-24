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İşte Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata! Fenerbahçe'de bileti kesildi...

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş deplasmanından 1-1'lik skorla berabere ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kredisi tükendi. Zirve ile puan farkı açılan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk şansını mucizelere bırakırken Bulut'la yolların ayrılacağı belirtildi. İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kredisinin tükenmesine neden olan 4 hata...

24.03.2021 10:02 - Son Güncelleme: 24.03.2021 10:02
İşte Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata! Fenerbahçe'de bileti kesildi...

Süper Lig'de pazar günü oynanan dev derbide Beşiktaş'la yenişemeyen Fenerbahçe rakibini yakalama şansını değerlendiremedi. Teknik direktör Erol Bulut oyuncu seçimleri ile eleştiri aldı.

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İşte Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata! Fenerbahçe'de bileti kesildi...

Zirve takipçisi Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın olağanüstü kurtarışları ve Ozan Tufan'ın son dakika golüyle Beşiktaş derbisinden bir puan çıkarmayı başardı.

İşte Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata! Fenerbahçe'de bileti kesildi...

Sarı-lacivertli takım dev maçta galibiyet hedefiyle sahaya çıksa da mağlup olmaktan ve şampiyonluk yarışına havlu atmaktan güçlükle kurtuldu. Teknik Direktör Erol Bulut maçın ardından galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade etmişti. Milliyet'in haberine göre Bulut'un derbi öncesi ve müsabaka sırasında yaptığı hatalar ise öne çıktı.

İşte Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata! Fenerbahçe'de bileti kesildi...

1- Ligin en güçlü orta sahalarından birine sahip olan Beşiktaş'a karşı Pelkas, İrfan Can ve Gustavo üçlüsü ile maça başladı. İlk kez bir arada oynayan bu orta saha Souza ve Atiba'nın yer aldığı güçlü alana ilk 35 dakika karşılık verebildi.

İşte Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata! Fenerbahçe'de bileti kesildi...

Sakatlıktan yeni çıkan İrfan Can ve Gustavo ile savunma özelliği zayıf Pelkas'tan oluşan orta alan derbiye iyi başlasa da devamını getiremedi. Erol Bulut'un bu isimlerin yerine fiziksel açıdan daha güçlü bir orta saha ile derbiye başlamaması eleştiri topladı.