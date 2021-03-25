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    • 25.03.2021 19:42
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    'de dönemi! Sezonun geri kalanında takımın patronu o...

    Teknik Direktör ile yolları ayıran , sezonun geri kalanında takımı 'nun çalıştıracağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "’de mücadelesini Emre Belözoğlu’nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz" denildi.

    Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi!

    Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı.



    Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



    BELÖZOĞLU DÖNEMİ
    Erol Bulut'la yolları ayırırken; sezonun geri kalan haftalarında takımı Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağını duyurdu.



        "BAŞARILAR DİLİYORUZ"
        Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.



        Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz" denildi.

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