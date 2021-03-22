Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş-Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zorlu maçta kazanan çıkmadı ve iki takım da birer puanı paylaştı. Beşiktaş şampiyonluk için avantajlı durumda. Fenerbahçe'nin ise şampiyonluk umutlar giderek azalıyor. Derbi sonrası Fenerbahçe açısından ortaya dikkat çeken istatistikler çıktı.
FENERBAHÇE DERBİLERDE GALİBİYETİ UNUTTU
Fenerbahçe bu sezon İstanbullu ezeli rakiplerine karşı zaferi unuttu. Sarı lacivertliler sezonun ilk yarısında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Galatasaray'a kendi evinde 1-0 yenildi. Beşiktaş karşısında ilk dönemdeki karşılaşmada gol düellosunu 4-3 ile kaybeden Fenerbahçe, dün ise Vodafone Park'ta berabere kaldı. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı galibiyete hasret kalan teknik direktör Erol Bulut'un talebeleri, 4 büyükler arasında oynanan maçlarda ise sadece Trabzonspor'a karşı iki maçta da üstünlük sağlayabildi.
Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunda şampiyonluk yarışı yaptığı Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
-Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
-Fenerbahçe- Beşiktaş 3-4
-Fenerbahçe-Galatasaray 0-1
-Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1