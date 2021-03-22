

Maç sonrası takım otobüsünde konuşan Altay "Üzüldük ama devam edeceğiz. Mutlak galibiyet için gelmiştik, beraberlikle dönüyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Daha özverili şekilde yapmamız gerekenleri yapmaya çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Biz Fenerbahçeyiz, rakibimizden daha etkili olmalıyız." açıklamasını yaptı.

"YOĞUN HİSLER YAŞADIM"

"Son dakikalarda duygu yoğunluğu yaşadım. Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım. Bu da dışa vurdu. Dediğim gibi. Biz Fenerbahçeyiz! Bizim kaybetmeye, berabere kalmaya lüksümüz yok."