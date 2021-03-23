Beşiktaş deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe rakibiyle arasındaki puan farkını eritme fırsatını değerlendiremedi. Oynanan futbol ve alınan sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut eleştirilerin odağı haline geldi. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Gün Ortası programında sarı-lacivertlilerin gündemini değerlendirdi ve milli arada Erol Bulut ile yolların ayrılabileceğini ifade etti.
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un takımdaki geleceği milli arada netleşecek. Sarı-lacivertlilerin özellikle iç sahada üst üste yaşadığı puan kayıpları şampiyonluk yolunda yara alınmasına yol açtı.
MİLLİ ARADA YOLLAR AYRILABİLİR
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Gün Ortası programında önemli açıklamalarda bulundu. Erol Bulut'un ayrılığının hiç olmadığı kadar muhtemel olduğunun altını çizen Kul, "Milli arada Erol Bulut'un görevine son verilmesi masada duran güçlü bir ihtimal" sözlerini sarf etti.
FENERBAHÇE YÖNETİMİ DÜĞMEYE BASTI: EROL BULUT'UN BİLETİ KESİLDİ
Lider Beşiktaş'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de bardak taştı!. Başkan Ali Koç derbiden sonra teknik direktör Erol Bulut'la ilgili kesin kararını verdi. Genç hoca skorlara göre en geç sezon sonu kesin olarak gönderilecek. Kötü gidişat sürerse operasyon erkene çekilecek.
ÖNCE SEÇİM SONRA TEKNİK ADAM
Haziran ayındaki seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan Başkan Koç ardından takımı dünyaca ünlü ve kariyerli bir isme teslim edecek. Listenin ilk sırasında Joachim Löw yer alıyor.