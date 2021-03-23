





MİLLİ ARADA YOLLAR AYRILABİLİR

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Gün Ortası programında önemli açıklamalarda bulundu. Erol Bulut'un ayrılığının hiç olmadığı kadar muhtemel olduğunun altını çizen Kul, "Milli arada Erol Bulut'un görevine son verilmesi masada duran güçlü bir ihtimal" sözlerini sarf etti.





FENERBAHÇE YÖNETİMİ DÜĞMEYE BASTI: EROL BULUT'UN BİLETİ KESİLDİ

Lider Beşiktaş'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de bardak taştı!. Başkan Ali Koç derbiden sonra teknik direktör Erol Bulut'la ilgili kesin kararını verdi. Genç hoca skorlara göre en geç sezon sonu kesin olarak gönderilecek. Kötü gidişat sürerse operasyon erkene çekilecek.