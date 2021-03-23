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    • 23.03.2021 14:53
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    SON DAKİKA: 'de bomba iddiası: Milli arada yollar ayrılabilir

    Son dakika haberi! deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan rakibiyle arasındaki puan farkını eritme fırsatını değerlendiremedi. Oynanan futbol ve alınan sonuçların ardından teknik direktör eleştirilerin odağı haline geldi. Gelen son dakika haberine göre, Fenerbahçe'de yönetim milli arada Erol Bulut ile yolları ayırmayı düşünüyor.

    takvim.com.tr
    Bomba iddia! Ayrılış tarihi belli oldu

    Beşiktaş deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe rakibiyle arasındaki puan farkını eritme fırsatını değerlendiremedi. Oynanan futbol ve alınan sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut eleştirilerin odağı haline geldi. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Gün Ortası programında sarı-lacivertlilerin gündemini değerlendirdi ve milli arada Erol Bulut ile yolların ayrılabileceğini ifade etti.

    Fenerbahçe'de Erol Bulut'un takımdaki geleceği milli arada netleşecek. Sarı-lacivertlilerin özellikle iç sahada üst üste yaşadığı puan kayıpları şampiyonluk yolunda yara alınmasına yol açtı.




    MİLLİ ARADA YOLLAR AYRILABİLİR
    A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Gün Ortası programında önemli açıklamalarda bulundu. Erol Bulut'un ayrılığının hiç olmadığı kadar muhtemel olduğunun altını çizen Kul, "Milli arada Erol Bulut'un görevine son verilmesi masada duran güçlü bir ihtimal" sözlerini sarf etti.



    FENERBAHÇE YÖNETİMİ DÜĞMEYE BASTI: EROL BULUT'UN BİLETİ KESİLDİ
    Lider Beşiktaş'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de bardak taştı!. Başkan Ali Koç derbiden sonra teknik direktör Erol Bulut'la ilgili kesin kararını verdi. Genç hoca skorlara göre en geç sezon sonu kesin olarak gönderilecek. Kötü gidişat sürerse operasyon erkene çekilecek.

    ÖNCE SEÇİM SONRA TEKNİK ADAM
    Haziran ayındaki seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan Başkan Koç ardından takımı dünyaca ünlü ve kariyerli bir isme teslim edecek. Listenin ilk sırasında Joachim Löw yer alıyor.

        LÖW'LE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
        Alman hocaya yönetici Selahattin Baki aracılığıyla resmi teklif yapılırken, görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin yeni sezon için listesinde iki önemli teknik adam daha bulunuyor.

        REAL MADRİD'LE İSMİ ANILIYOR
        Bu isimler Hırvatistan'ın başında yer alan Zlatko Dalic ve son olarak Dortmund'u çalıştıran Lucian Favre… Eğer Löw ikna edilemezse hemen diğer adaylarla temas sağlanacağı öğrenildi. Alman hocaya özellikle Real Madrid'in ilgi gösterdiği öne sürülüyor.

        TARAFTAR ARTIK ONU İSTEMİYOR
        Erol Bulut'un Beşiktaş derbisinde 85 dakika savunma ağırlıklı futbol tercih etmesi taraftarları adeta çıldırttı. Sosyal medyada "Artık git" yorumları yapıldı.

            İLETİŞİMİ ZAYIF TAKIMDA AĞIRLIĞI YOK
            Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Erol Bulut'la ilgili yönetime bir rapor sunduğu ortaya çıktı. İddialara göre raporda genç hoca ile ilgili şok ifadeler yer aldı. Belözoğlu'nun Bulut'la ilgili olarak, "Futbolcularla iletişimi zayıf. Kendisini iyi ifade edemiyor. Özellikle bazı yabancı futbolcular üzerinde ağırlığı yok. Takımla arasında kopukluk var" dediği belirlendi.

            Belözoğlu'nun çok eleştiri alan futbol tarzı için de, "Baskı hissettiği için skor odaklı plan belirledi. Ancak bu plan hem kadro yapısına hem de kulübün gerçeklerine ters geliyor" ifadesini kullandığı öğrenildi.

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