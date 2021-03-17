SON DAKİKA: Galatasaray'da kötü zeminin faturası o isme kesildi! Murat Ersoy’un görevine son verildi

Galatasaray'da krize dönüşen Türk Telekom Stadı'nın kötü, bozuk zemini sarı kırmızılı kulüpte bir ayrılığa daha neden oldu.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'da Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine dün itibarı ile son verildi.
Sarı kırmızılıların 14 Şubat'ta oynadığı Kasımpaşa maçında stadın zemini balçık halini almış, yapılan tüm çalışmalara rağmen zemin istenilen seviyeye gelmemişti.
Demir Gup Sivasspor karşılaşması sonrasında Fatih Terim, "Bu sahada artık top bize mi seker rakip takıma mı seker bilemiyorum",