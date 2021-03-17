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    • 17.03.2021 10:55
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    SON DAKİKA: Galatasaray'da kötü zeminin faturası o isme kesildi! Murat Ersoy’un görevine son verildi

    Son dakika haberine göre, Galatasaray’da Stadı’nın kötü, bozuk zemini ayrılığa neden oldu. Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy’un görevine son verildi. Belhanda'nın zemin ile ilgili eleştirisi ise olayı sözleşme feshine kadar götürmüştü.

    G.Saray'da kötü zeminin faturası o isme kesildi!

    Galatasaray'da krize dönüşen Türk Telekom Stadı'nın kötü, bozuk zemini sarı kırmızılı kulüpte bir ayrılığa daha neden oldu.

    Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'da Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine dün itibarı ile son verildi.

    Sarı kırmızılıların 14 Şubat'ta oynadığı Kasımpaşa maçında stadın zemini balçık halini almış, yapılan tüm çalışmalara rağmen zemin istenilen seviyeye gelmemişti.

    Demir Gup Sivasspor karşılaşması sonrasında Fatih Terim, "Bu sahada artık top bize mi seker rakip takıma mı seker bilemiyorum",



        Belhanda, "Sahaya çare bulunması lazım. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanı getirilsin. İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz",


        Babel ise "Tabii ki saha şartları bizim futbolumuzu çok etkiliyor" diyerek Türk Telekom'un zemininden yakınmıştı.

        Belhanda'nın zemin ile ilgili eleştirisi ise olayı sözleşme feshine kadar götürmüştü.

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