Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı sonrası Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili konuştu. Belhanda'nın ayrılık sürecinin takıma zarar vermesine izin vermeyeceklerini belirten Fatih Terim şunları kaydetti: "Galatasaray duramaz. Durursa düşer. Onun için devam etmek zorundadır. O yüzden olaya böyle bakacağız. Belhanda'yı en iyi şekilde sevgiler ve teşekkürlerle gönderdik. Böyle bir olay yaşandı, bitti, hayat durmuyor. 2 sene üst üste şampiyon olan, o sezon 5 maç üst üste kazanan, son maçta Beşiktaş'ı yenen, efsanesi Fatih Terim'i gönderdi. Bu konuları soracaksınız ama cevabım budur. Olayın üzerinde durmak, fikir yürütmek bize bir şey getirmez. Büyük kulüp refleksinde böyle şeyler oluyor, bu refleks halleder. Bu konular üstesinden gelemeyeceğiz şeyler değil. Biz büyük bir camiayız. Aslolan Galatasaray boşuna denmiyor"

OYUNDAN KEYİF ALDIK

Kayseri maçındaki futbolun kendisini tatmin ettiğini söyleyen Terim, "Sahadaki oyundan keyif aldık. Giren çıkan herkes aynı şeyi yansıttı" dedi.