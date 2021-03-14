Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    Belhanda defterini kapattıklarını söyledi

    Teknik Direktörü , spor maçı sonrası 'nın sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili konuştu. Terim, "Galatasaray duramaz. Durursa düşer. Üst üste iki şampiyonluk sonrası ben de göndedriilm..." dedi.

    Galatasaray duramaz!

    Galatasaray Teknik Direktörü , spor maçı sonrası 'nın sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili konuştu. Belhanda'nın ayrılık sürecinin takıma zarar vermesine izin vermeyeceklerini belirten Fatih Terim şunları kaydetti: " duramaz. Durursa düşer. Onun için devam etmek zorundadır. O yüzden olaya böyle bakacağız. Belhanda'yı en iyi şekilde sevgiler ve teşekkürlerle gönderdik. Böyle bir olay yaşandı, bitti, hayat durmuyor. 2 sene üst üste şampiyon olan, o sezon 5 maç üst üste kazanan, son maçta 'ı yenen, efsanesi Fatih Terim'i gönderdi. Bu konuları soracaksınız ama cevabım budur. Olayın üzerinde durmak, fikir yürütmek bize bir şey getirmez. inde böyle şeyler oluyor, bu refleks halleder. Bu konular üstesinden gelemeyeceğiz şeyler değil. Biz büyük bir camiayız. Aslolan Galatasaray boşuna denmiyor"

    OYUNDAN KEYİF ALDIK
    Kayseri maçındaki futbolun kendisini tatmin ettiğini söyleyen Terim, "Sahadaki oyundan keyif aldık. Giren çıkan herkes aynı şeyi yansıttı" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fatih Terim Belhanda defterini kapattıklarını söyledi