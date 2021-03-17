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    • 17.03.2021 10:25
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    Trafik kazası geçiren 'li golfçü Tiger Woods taburcu edildi

    Son dakika haberine göre ü ç hafta önce trafik kazası geçiren 'li golfçü Tiger Woods, tedavisinin evinde süreceğini söyledi. Woods kontrolündeki araç, 23 Şubat'ta eyaletinin kentinde refüje çarpması sonucu takla atarak yoldan çıkmıştı.

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    45 yaşındaki ünlü sporcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iyileşmesi için çalışan cerrahlar, doktorlar, hemşireler ve hastane personeline teşekkür ederek, "Tedavime, evimde (Florida) devam edileceğini duyurmaktan dolayı mutluyum. Verdiğiniz destek ve cesaret için minnettarım." ifadelerini kullandı.

    Woods kontrolündeki araç, 23 Şubat'ta eyaletinin kentinde refüje çarpması sonucu takla atarak yoldan çıkmıştı.



    Kazada Woods'un, sağ kaval ve baldır kemiğinin yanı sıra ayak bileği ile ayağında da kırıklar meydana gelmişti.

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