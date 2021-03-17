ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞME YAPACAK

Bu arada Başkan Ali Koç'un bugün Erol Bulut ile bir görüşme yapacağı bildirildi. Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'de iç sahada oynadığı 15 maçta, 7 galibiyet, 6 yenilgi, 2 beraberlik alarak 22 puan kaybetti.

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