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    • 17.03.2021 11:23
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    SON DAKİKA: istifa edecek mi? Açıklama geldi: Kritik görüşme bugün

    Son dakika haberi! Fenerbahçe'de, alınan istikrarsız sonuçların ardından geleceği tartışma konusu olan teknik direktör 'tan istifa açıklaması geldi. Öte yandan 'un bugün Erol Bulut ile bir görüşme yapacağı bildirildi.

    Erol Bulut istifa edecek mi? Açıklama geldi

    Spor Toto Süper Lig'de özellikle iç sahada aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de topun ağzında teknik direktör Erol Bulut var.

    Takımın kötü gidişi nedeniyle Fenerbahçe ile bağları kopma noktasına gelen teknik direktör Erol Bulut, gözünü tamamen pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları maça çevirdi.


    BEŞİKTAŞ'I YENERİZ
    Sabah'ta yer alan habere göre derbinin son şansı olacağı konuşulan 46 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım Beşiktaş'ı yener ve tekrar şampiyonluk havasına girer" dediği öğrenildi.


        GOL SORUNUNU ÇÖZMEMİZ LAZIM
        Kendisine güvendiğini belirten Bulut'un, "İstifa etmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Fenerbahçe kötü futbol oynamıyor. İstatistikler de beni destekliyor. Sadece gol sorununu çözmemiz lazım" ifadesini kullandığı kaydedildi.

        ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞME YAPACAK
        Bu arada Başkan Ali Koç'un bugün Erol Bulut ile bir görüşme yapacağı bildirildi. Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'de iç sahada oynadığı 15 maçta, 7 galibiyet, 6 yenilgi, 2 beraberlik alarak 22 puan kaybetti.

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        Haberler Spor SON DAKİKA: Erol Bulut istifa edecek mi? Açıklama geldi: Kritik görüşme bugün