Neredeyse ezberlediğimiz oyun sisteminden çok fazla uzaklaşmayı düşünmedim. Yumuşak bir geçiş sahaya sürdüm. Eğer bir şey olursa müdahale edeceğim.

"YÖNETİME TEKLİFTE BULUNACAĞIM"

Güzel olan şey şu, olan olmayan herkes hazır ve mutlu. Kadroya alamadığım Oğulcan, Halil, Şener, kaleci Fatih de mutlu. Özellikle Halil sezon sonuna kadar bizde ama bonservisini alabilirsek, yönetime teklifte bulunacağım. Çok yetenekli.