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    • 13.03.2021 19:34
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    : konusu bize zarar veremez, büyük bir camiadır

    Teknik Direktörü , maçı öncesi konuştu, Terim, " konusunda bize zarar vermesine müsade etmeyiz. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, büyük bir kulüptür. " ifadelerini kullandı. İşte Belhanda açıklamasının detayları...

    Fatih Terim'den Belhanda hakkında ilk açıklama

    Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

    İşte Terim'in açıklamaları şöyle:

    "İki forveti olduğu zaman gerekirse kullanırız demiştim. Planlarım sahaya yansırsa iki forvetle devam ederiz. Olmazsa diğer alternatifleri deneriz.

    Neredeyse ezberlediğimiz oyun sisteminden çok fazla uzaklaşmayı düşünmedim. Yumuşak bir geçiş sahaya sürdüm. Eğer bir şey olursa müdahale edeceğim.

    "YÖNETİME TEKLİFTE BULUNACAĞIM"

    Güzel olan şey şu, olan olmayan herkes hazır ve mutlu. Kadroya alamadığım Oğulcan, Halil, Şener, kaleci Fatih de mutlu. Özellikle Halil sezon sonuna kadar bizde ama bonservisini alabilirsek, yönetime teklifte bulunacağım. Çok yetenekli.

        Oğulcanla 4 yıllık sözleşmemiz var, onunla alakalı çok güzel şeyler düşünüyorum. Herkes hazırdır. Kimse de mutsuz değildir

        "DROGBA'DAN NASIL AYRILDIYSAK, MELO'YU NASIL GÖNDERDİYSEK..."

        Nagatomo'yu nasıl gönderdiysek, Drogba'dan nasıl ayrıldıysak, Melo'yu nasıl gönderdiysek, onu da, 4 sene bize hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için, sahada çalışanlara ve kendi emeğine yakışır bir şekilde yolcu ettik ve bizim için orada tamamlandı. Belhanda konusunda bize zarar vermesine müsade etmeyiz. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, büyük bir kulüptür. "
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        Haberler Spor Fatih Terim: Belhanda konusu bize zarar veremez, Galatasaray büyük bir camiadır