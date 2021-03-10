SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu'ndan stat zeminleriyle ilgili flaş açıklama: Bunun mazereti olmaz

"Özellikle sporun çok farklı bir yönü var hepimizin bildiği gibi. Hem ulusal anlamda hem global manada önemli bir güç ve sporun bu gücüyle pek çok sorunu hem sosyal anlamda hem diğer konulardaki sorunu bertaraf etmek mümkün. Bu manada Türkiye olarak hakikaten bu gücü daha farklı boyutlara taşıma durumumuz da söz konusu. Tabii dünya bir pandemi sürecini yaşıyor. Bugün bu salondayız belki pandemi olmasaydı daha yakın oturacaktık, birbirimizi daha net görecektik ama salonun geniş olmasının da ayrı avantajları var tabii daha çok arkadaşımızla beraber olma... Ama ben özellikle pandemi sürecine ülke olarak hamdolsun ki başarılı ve bir fırsata dönüştürme noktasında pek çok adımı atmış olmanın da bu manada tabii ki gururunu da ifade etmek istiyorum."

"Tabii Türkiye'nin bugüne kadar gelmiş olduğu pek çok mücadele ve bu mücadele noktasındaki kazanımları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yıllık bir çalışma var, emek var ve bu noktada da gelinen her aşama bir iddiayı ortaya koyuyor. Sanayisiyle, sağlığıyla, ekonomisiyle, altyapısıyla ulaştırma başta olmak üzere, eğitim ve tabii ki her alanda olduğu gibi spor ve gençlik yatırımları... Devasa bir yatırım ve bununla birlikte yatırımların insana dokunması noktasındaki pek çok çaba, pek çok faaliyet, gayret, organizasyon."

"Geriye dönüp baktığımızda pek çok başarıyı ve devrimi görüyoruz. Ekonomisiyle, sağlığıyla, sanayisiyle ve gençlik ve spor yatırımlarıyla ciddi bir devrim var. Ve bu devrimlerin tabii ki değişen, dönüşen dünyada süreklilik arz etmesi de gerekiyor. Bu dinamizmle birlikte durmak, yorulmak, usanmak ve mücadeleden vazgeçmeksizin, koşmak ve bununla birlikte her geçen gün değişen dünyaya yeni bir söylemle, yeni bir projeyle onun önünde olmak gerekiyor. Ve tabii ki bu bizlerin hep birlikte yaşadığı gibi geçtiğimiz hafta insan haklarıyla ilgili, adaletle ilgili bir reform, yine önümüzdeki günlerde ekonomi alanında bir reform ve dinamizmle, enerjiyle, motivasyonla bir yürüyüş var."