



Galatasaray'ın bu sezon çok istikrarlı performans gösteren Taylan, Belhanda ve Emre Kılınç'ın üçünün birlikte 11'de olmadığı maçlarda çok zorlanması da dikkat çekiyor. Cimbom, bu üçlünün 11'de olduğu 9 maçta 8 galibiyet alırken, sadece 1 beraberlik yaşadı. Galibiyet yüzdesi 88 olurken, üstelik Galatasaray 9 maçta kalesinde sadece 3 gol gördü.