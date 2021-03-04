Başkentte yaşadığı Ankaragücü yenilgisiyle ağır yara alan Galatasaray'da hakem kararları kadar Fatih Terim'in tercihleri de tartışma konusu oldu. Tecrübeli hocanın özellikle 1-0 kazanılan Fenerbahçe maçının ardından oynanan 4 lig maçında da farklı orta alan kurguları denemesi eleştiri aldı.
Ara transferde kadroya katılan Gedson Fernandes'i takıma monte etmek için Belhanda'yı kulübeye gönderen Terim, sezonun flaş ismi Taylan Antalyalı'nın yerine de 4 haftadır Etebo'yu oynatıyor.
Galatasaray'ın bu sezon çok istikrarlı performans gösteren Taylan, Belhanda ve Emre Kılınç'ın üçünün birlikte 11'de olmadığı maçlarda çok zorlanması da dikkat çekiyor. Cimbom, bu üçlünün 11'de olduğu 9 maçta 8 galibiyet alırken, sadece 1 beraberlik yaşadı. Galibiyet yüzdesi 88 olurken, üstelik Galatasaray 9 maçta kalesinde sadece 3 gol gördü.