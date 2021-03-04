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    • 04.03.2021 16:52
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    'den maçı öncesi dikkat çeken paylaşım

    Son dakika haberine göre 'de geçen hafta oynanan maçının kadrosuna alınmayan ve bu haftayı takımdan ayrı çalışarak geçirmesi yönünde karar verilen 'den maçı öncesi paylaşım geldi. Fenerbahçe'de alınan kadro dışı kararının teknik heyet ve yönetim tarafından ortak alındığı belirtilmişti.

    Maç öncesi dikkat çeken paylaşım

    Caner Erkin, Fenerbahçe'nin bu akşam saat 19:00'da karşılaşacağı Antalyaspor maçı için sosyal medya hesabından 'Başarılar Fenerbahçem' yazılı bir paylaşım yaptı.



    İŞTE CANER ERKİN'İN KADRO DIŞI KALMASINA NEDEN OLAN SÖZLER!
    Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Caner Erkin antrenmanlara da alınmamıştı. Krizin perde arkası ortaya çıktı.



    Milliyet'in haberine göre, bu kararda Caner'in, Erol Bulut'un oyun planını birçok kez eleştirmesi, teknik adamın otoritesini sarsmasının etkili olduğu belirlendi.



        ÇİZGİYİ AŞAN SÖZLERİ CEZALANDIRILDI!
        Deneyimli futbolcu maçlar ve idmanlardaki olumsuz tavırlarıyla teknik heyetin otoritesini sarsınca takımdan uzaklaştırıldı. Sarı-lacivertliler çizgiyi aşan eleştirileri ve takıma negatif enerji vermesi yüzünden tecrübeli oyuncuyu cezalandırdı.



        Başkan Ali Koç şampiyonluğun kenetlenmeden ve mücadeleden geçtiğini düşünüyor. Trabzonspor maçına kadar oyundan genel olarak kimse memnun olmasa da takım içi enerjinin yüksek tutulması gerektiğine inanılıyor.

        İki sezon önce de benzer bir durum yaşanmış ve takımın oyununu eleştiren Aatıf, Volkan ve Dirar gibi isimler de kadro dışı kalmıştı.

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