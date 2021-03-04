Caner Erkin, Fenerbahçe'nin bu akşam saat 19:00'da karşılaşacağı Antalyaspor maçı için sosyal medya hesabından 'Başarılar Fenerbahçem' yazılı bir paylaşım yaptı.
İŞTE CANER ERKİN'İN KADRO DIŞI KALMASINA NEDEN OLAN SÖZLER!
Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Caner Erkin antrenmanlara da alınmamıştı. Krizin perde arkası ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre, bu kararda Caner'in, Erol Bulut'un oyun planını birçok kez eleştirmesi, teknik adamın otoritesini sarsmasının etkili olduğu belirlendi.