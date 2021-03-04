



Başkan Ali Koç şampiyonluğun kenetlenmeden ve mücadeleden geçtiğini düşünüyor. Trabzonspor maçına kadar oyundan genel olarak kimse memnun olmasa da takım içi enerjinin yüksek tutulması gerektiğine inanılıyor.



İki sezon önce de benzer bir durum yaşanmış ve takımın oyununu eleştiren Aatıf, Volkan ve Dirar gibi isimler de kadro dışı kalmıştı.