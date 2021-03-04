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Galatasaray aleyhine verdiği kırmızı kart ve penaltı ile büyük tepki çekmişti! Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken detay!

Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi uzun süreden sonra evinde yenen ve son transferi olan Mostafa Mohamed ile adeta uçuşa geçen Galatasaray dün oynadığı Ankaragücü maçında aleyhinde verilen kırmızı kart ve penaltıya büyük tepki göstermişti. Şampiyonluğa oynayan Galatasaray aleyhine bir penaltı ve bir kırmızı kart veren aynı zamanda VAR'a da gitmeyen hakem Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

04.03.2021 14:36 - Son Güncelleme: 04.03.2021 14:36
Galatasaray aleyhine verdiği kırmızı kart ve penaltı ile büyük tepki çekmişti! Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken detay!

Ankaragücü-Galatasaray maçında Sarı-Kırmızılı takım aleyhine bir penaltı ve kırmızı kart veren, iki tartışmalı pozisyonda da VAR'a gitmeyen hakem Halil Umut Meler'le ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

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Galatasaray aleyhine verdiği kırmızı kart ve penaltı ile büyük tepki çekmişti! Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken detay!

Hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü maçında Galatasaray aleyhine verdiği penaltı ve kırmızı kart Sarı-Kırmızılı camianın tepkisini çekerken, bu pozisyonlarda hakemin VAR'a gitmemesi de büyük tartışma yaratmıştı.

Galatasaray aleyhine verdiği kırmızı kart ve penaltı ile büyük tepki çekmişti! Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken detay!

Yaşanan tartışmalı pozisyonlar üzerine Meler ile birlikte maçın VAR hakemi Cüneyt Çakır da eleştirilerden nasibini aldı. İki pozisyonda da VAR yardımına gerek duymayan Halil Umut Meler'in bu sezon Süper Lig'de en fazla VAR hakemi olarak görev yapan isim olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray aleyhine verdiği kırmızı kart ve penaltı ile büyük tepki çekmişti! Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken detay!

Bu sezon 15 maçta VAR hakemi olarak görev yapan Halil Umut Meler, bu alanda zirveye oturdu. Meler'i VAR'daki 12'şer maçları ile Cüneyt Çakır, Abdülkadir Bitigen, Mete Kalkavan ve Serkan Tokat takip etti.

Galatasaray aleyhine verdiği kırmızı kart ve penaltı ile büyük tepki çekmişti! Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken detay!

Ali Palıbıyık bu sezon 10 kez VAR'da görev alırken, Alper Ulusoy 9, Halis Özkahya ise 8 defa Süper Lig'de VAR hakemi olarak monitörün başına oturdu.

Galatasaray aleyhine verdiği kırmızı kart ve penaltı ile büyük tepki çekmişti! Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken detay!