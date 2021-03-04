Galatasaray aleyhine verdiği kırmızı kart ve penaltı ile büyük tepki çekmişti! Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken detay!

Yaşanan tartışmalı pozisyonlar üzerine Meler ile birlikte maçın VAR hakemi Cüneyt Çakır da eleştirilerden nasibini aldı. İki pozisyonda da VAR yardımına gerek duymayan Halil Umut Meler'in bu sezon Süper Lig'de en fazla VAR hakemi olarak görev yapan isim olduğu ortaya çıktı.