Galatasaray aleyhine verdiği kırmızı kart ve penaltı ile büyük tepki çekmişti! Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken detay!
Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi uzun süreden sonra evinde yenen ve son transferi olan Mostafa Mohamed ile adeta uçuşa geçen Galatasaray dün oynadığı Ankaragücü maçında aleyhinde verilen kırmızı kart ve penaltıya büyük tepki göstermişti. Şampiyonluğa oynayan Galatasaray aleyhine bir penaltı ve bir kırmızı kart veren aynı zamanda VAR'a da gitmeyen hakem Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
04.03.2021 14:36
- Son Güncelleme: 04.03.2021 14:36