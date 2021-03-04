Galatasaray'ın Ankaragücü mağlubiyeti sonrası flaş yorum: Çatır çatır bozulur!

BU SEZON GERİ DÖNÜŞ OLMADI

Galatasaray, bu sezon geriye düştüğü 5 maçı da kaybetti. Kasımpaşa deplasmanında Yusuf Erdoğan'ın golüyle mağlup duruma düşen Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan puan çıkaramamıştı. Karagümrük maçında da ilk golü yiyen taraf olan Galatasaray, mücadelede eşitliği yakalasa da mağlubiyet golüne engel olamamış ve maçı çevirememişti. Konya'da geriye düştüğü maçı 4-3 kaybeden sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a derbide de 2-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında da geri dönüşü sağlayamadı.



