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Galatasaray'ın Ankaragücü mağlubiyeti sonrası flaş yorum: Çatır çatır bozulur!

Galatasaray'da, Yukatel Denizlispor maçıyla başlayan galibiyet serisi, MKE Ankaragücü deplasmanında son buldu. Sarı-kırmızılar bu sezon geriye düştüğü bir maçı daha çeviremedi. Sarı-kırmızılılara bir şok da Mostafa Mohamed'den geldi. Geldiği günden bu yana attığı gollerle takımı sırtlayan Mısırlı yıldız, gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Spor yazarları da bu maçı çarpıcı sözlerle yorumladılar.

04.03.2021 10:24 - Son Güncelleme: 04.03.2021 10:24
Galatasaray'ın Ankaragücü mağlubiyeti sonrası flaş yorum: Çatır çatır bozulur!

Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İbrahim Akdağ'ın penaltıdan attığı golle geriye düşen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Saba'nın golüne de engel olamazken, Kerem'in ayağından gelen gol sadece skoru belirledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın Ankaragücü mağlubiyeti sonrası flaş yorum: Çatır çatır bozulur!

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından başlattığı galibiyet serisinde Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor'u mağlup etmişti.

Galatasaray'ın Ankaragücü mağlubiyeti sonrası flaş yorum: Çatır çatır bozulur!

Ankaragücü deplasmanında serisi sona eren Galatasaray'da hakem Halil Umut Meler'in kararlarına tepki gelirken, takımın ortaya koyduğu performans da tartışılıyor.

Galatasaray'ın Ankaragücü mağlubiyeti sonrası flaş yorum: Çatır çatır bozulur!

BU SEZON GERİ DÖNÜŞ OLMADI
Galatasaray, bu sezon geriye düştüğü 5 maçı da kaybetti. Kasımpaşa deplasmanında Yusuf Erdoğan'ın golüyle mağlup duruma düşen Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan puan çıkaramamıştı. Karagümrük maçında da ilk golü yiyen taraf olan Galatasaray, mücadelede eşitliği yakalasa da mağlubiyet golüne engel olamamış ve maçı çevirememişti. Konya'da geriye düştüğü maçı 4-3 kaybeden sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a derbide de 2-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında da geri dönüşü sağlayamadı.

Galatasaray'ın Ankaragücü mağlubiyeti sonrası flaş yorum: Çatır çatır bozulur!

TAYLAN ARANIYOR
Galatasaray'da Fenerbahçe maçından bu yana ilk 11'de şans bulamayan Taylan Antalyalı'nın eksikliği hissediliyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle geriden hücuma çıkarken çok kilit bir rolü bulunan Taylan'ın pas trafiğindeki etkisi Galatasaray'a büyük avantaj sağlarken, sarı-kırmızılıların oyun hızına da olumlu yönde katkı veriyordu. Taylan'ın yerinde görev yapan Etebo mücadelesiyle takdir toplasa da, gözler 25 yaşındaki futbolcuyu arıyor.