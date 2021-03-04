Galatasaray'ın Ankaragücü mağlubiyeti sonrası flaş yorum: Çatır çatır bozulur!
Galatasaray'da, Yukatel Denizlispor maçıyla başlayan galibiyet serisi, MKE Ankaragücü deplasmanında son buldu. Sarı-kırmızılar bu sezon geriye düştüğü bir maçı daha çeviremedi. Sarı-kırmızılılara bir şok da Mostafa Mohamed'den geldi. Geldiği günden bu yana attığı gollerle takımı sırtlayan Mısırlı yıldız, gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Spor yazarları da bu maçı çarpıcı sözlerle yorumladılar.
BU SEZON GERİ DÖNÜŞ OLMADI
Galatasaray, bu sezon geriye düştüğü 5 maçı da kaybetti. Kasımpaşa deplasmanında Yusuf Erdoğan'ın golüyle mağlup duruma düşen Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan puan çıkaramamıştı. Karagümrük maçında da ilk golü yiyen taraf olan Galatasaray, mücadelede eşitliği yakalasa da mağlubiyet golüne engel olamamış ve maçı çevirememişti. Konya'da geriye düştüğü maçı 4-3 kaybeden sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a derbide de 2-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında da geri dönüşü sağlayamadı.
TAYLAN ARANIYOR
Galatasaray'da Fenerbahçe maçından bu yana ilk 11'de şans bulamayan Taylan Antalyalı'nın eksikliği hissediliyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle geriden hücuma çıkarken çok kilit bir rolü bulunan Taylan'ın pas trafiğindeki etkisi Galatasaray'a büyük avantaj sağlarken, sarı-kırmızılıların oyun hızına da olumlu yönde katkı veriyordu. Taylan'ın yerinde görev yapan Etebo mücadelesiyle takdir toplasa da, gözler 25 yaşındaki futbolcuyu arıyor.