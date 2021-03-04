Galatasaray'da gençlik ateşi! Fatih Terim talimatı verdi, 2 genç yıldız Aslan oluyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Ankaragücü deplasmanında şok bir yenilgi alarak şampiyonluk yarışında darbe alan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro hazırlığı sürüyor. Kadroyu gençleştirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in direktifi sonrası düğmeye basıldı. Alt ligleri yakından takip eden scout ekibi, 2 yıldız adayını Terim'in önüne sundu.
04.03.2021 11:59
- Son Güncelleme: 04.03.2021 11:59
Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da MKE Ankaragücü karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet camianın moralini bozdu.
8 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor.
Sezon sonu ipi göğüslemek isteyen Aslan, bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Operasyon için düğmeye basan Galatasaray'da genç ve potansiyeli yüksek isimler ayrı bir önem taşıyor.
Cimbom'da izleme ekibi, teknik direktör Fatih Terim'in direktifi doğrultusunda hamlelerine devam ediyor.