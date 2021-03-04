Bugünkü
Takvim

Galatasaray'da gençlik ateşi! Fatih Terim talimatı verdi, 2 genç yıldız Aslan oluyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Ankaragücü deplasmanında şok bir yenilgi alarak şampiyonluk yarışında darbe alan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro hazırlığı sürüyor. Kadroyu gençleştirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in direktifi sonrası düğmeye basıldı. Alt ligleri yakından takip eden scout ekibi, 2 yıldız adayını Terim'in önüne sundu.

04.03.2021 11:59 - Son Güncelleme: 04.03.2021 11:59
Galatasaray'da gençlik ateşi! Fatih Terim talimatı verdi, 2 genç yıldız Aslan oluyor

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da MKE Ankaragücü karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet camianın moralini bozdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da gençlik ateşi! Fatih Terim talimatı verdi, 2 genç yıldız Aslan oluyor

8 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor.

Galatasaray'da gençlik ateşi! Fatih Terim talimatı verdi, 2 genç yıldız Aslan oluyor

Sezon sonu ipi göğüslemek isteyen Aslan, bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da gençlik ateşi! Fatih Terim talimatı verdi, 2 genç yıldız Aslan oluyor

Operasyon için düğmeye basan Galatasaray'da genç ve potansiyeli yüksek isimler ayrı bir önem taşıyor.

Galatasaray'da gençlik ateşi! Fatih Terim talimatı verdi, 2 genç yıldız Aslan oluyor

Cimbom'da izleme ekibi, teknik direktör Fatih Terim'in direktifi doğrultusunda hamlelerine devam ediyor.