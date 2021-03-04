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    • 04.03.2021 17:42
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    Başkanı 'den zehir zemberek sözler: Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani

    Başkanı , 'na (TFF) giderek, "Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani" dedi. Dünkü -Galatasaray maçı sonrası Galatasaraylı futbolcular ve yöneticiler maçın hakemi ve VAR hakemine çok sert tepki göstermişti.

    Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani

    Sarı-kırmızılı camia MKE Ankaragücü yenilgisi sonrası hakem ve VAR kararlarına isyan ederken, Başkan Cengiz, bugün Şampiyonlar Ligi formatı için gittiği TFF ile olan toplantıda Nihat Özdemir ile de ayrıca görüştü.



    Yaklaşık 1 saat içeride kalan Mustafa Cengiz'in Özdemir ile dünkü karşılaşmayı konuştuğu ve hakemlerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Haksızlığa uğradıklarını savunan ve bu durumdan rahatsız olduklarını ifade eden Cengiz, daha sonra TFF Riva Tesisleri'nden ayrıldı.



    MUSTAFA CENGİZ: BU DÜZENİ KURANLAR RAHMANİ DEĞİL ŞEYTANİ
    "Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani. Her takım aleyhine hatalar yapılıyor ama Galatasaray aleyhine malum çevreler tarafından düzgün ve düzenli şekilde yapılıyor. Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor. Bu böyle sürerse camia olarak tepkiler vereceğimizi söyledik.




        Endişelerimizi ve kaygılarımı ilettik. Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz ama, biz yarışın düzgün, dostça ve mertçe bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Bunu dile getirdik."

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