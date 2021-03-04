



MUSTAFA CENGİZ: BU DÜZENİ KURANLAR RAHMANİ DEĞİL ŞEYTANİ

"Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani. Her takım aleyhine hatalar yapılıyor ama Galatasaray aleyhine malum çevreler tarafından düzgün ve düzenli şekilde yapılıyor. Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor. Bu böyle sürerse camia olarak tepkiler vereceğimizi söyledik.