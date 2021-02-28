



Erzurumspor karşısında 86. dakikada oyuna giren Falcao böylece bu sezon 5. kez bir maçta sonradan oyuna girmiş oldu. Daha önce Kasımpaşa, Alanyaspor, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında da kulübeden oyuna dahil olan tecrübeli yıldız dün oynadığı 4 dakikayla birlikte 250 bin Euro (Yaklaşık 2.3 milyon lira) bonusun sahibi oldu.