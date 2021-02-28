Uzun süren sakatlığını atlatan Radamel Falcao yaklaşık 2 aylık aradan sonra sahalara döndü ve Erzurumspor maçının son bölümünde forma giydi. Ancak Kolombiyalı yıldızla ilgili ortaya atılan bir iddia gündemi sarstı. İddialara göre Kolombiyalı yıldızın sözleşmesinde "1 sezonda 5 maç sonradan oyuna girerse 250 bin Euro bonus alır" maddesi bulunuyor.
Erzurumspor karşısında 86. dakikada oyuna giren Falcao böylece bu sezon 5. kez bir maçta sonradan oyuna girmiş oldu. Daha önce Kasımpaşa, Alanyaspor, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında da kulübeden oyuna dahil olan tecrübeli yıldız dün oynadığı 4 dakikayla birlikte 250 bin Euro (Yaklaşık 2.3 milyon lira) bonusun sahibi oldu.
Sezon başından bu yana golleriyle değil sakatlıklarıyla gündemde kalan Falcao'nun Galatasaray kulübüne mali yükü her geçen gün artıyor.