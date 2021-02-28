G.SARAY ASLANTEPE'DE GOL OLUP YAĞIYOR

Erzurumspor engelini de aşmayı başaran Galatasaray özelilkle Türk Telekom Stadı'ndaki yüksek performansı ile dikkatleri çekiyor. Sarı-Kırmızılılar evinde 31. golüne ulaştı ve Süper Lig'de sahasında en çok gol atan takım olma özelliğini sürdürdü. Cimbom ayrıca üst üste kazandığı 7 maçta 18 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.