Cimbom'a rakip dayanmıyor... TT Stadı'nda Erzurum'u 2-0 yenen lider Galatasaray üst üste 8. galibiyetini aldı. 15. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında Onyekuru'nun şutunda son anda defans araya girdi. 18. dakikada Gomes gelişine vurdu. Yerden giden topu kaleci Muslera kontrol etti.
ARDA'NIN ŞUTU ÜST DİREKTE
38. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza saha içinde topu önünde bulan Mohamed çok sert vurdu: 1-0. 40. dakikada ceza sahasında Arda Turan'ın şutu üst direkten oyun alanına döndü.
RASHANİ YÜZDE YÜZÜ KAÇIRDI
45. dakikada fark ikiye çıktı. Savunmanın arkasına sarkan Mohamed yakın mesafeden mükemmel bir vuruşla golü attı: 2-0. 61'de Erzurum Rashani ile yüzde yüz pozisyondan sonuç alamadı.