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    • Spor
    • 28.02.2021 Gazete
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    Aslan, ’u da avladı üst üste 8. galibiyetini aldı: Onun adı buldozer

    Cimbom ‘buldozer’ lakaplı forveti Mostafa Mohamed’in iki güzel golüyle Erzurum engelini aştı. Maç fazlasıyla ’la farkı 3’e, ile 6’ya, ile de 9 puana çıkardı.

    Onun adı buldozer

    Cimbom'a rakip dayanmıyor... TT Stadı'nda Erzurum'u 2-0 yenen lider Galatasaray üst üste 8. galibiyetini aldı. 15. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında Onyekuru'nun şutunda son anda defans araya girdi. 18. dakikada Gomes gelişine vurdu. Yerden giden topu kaleci Muslera kontrol etti.

    ARDA'NIN ŞUTU ÜST DİREKTE
    38. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza saha içinde topu önünde bulan Mohamed çok sert vurdu: 1-0. 40. dakikada ceza sahasında Arda Turan'ın şutu üst direkten oyun alanına döndü.

    RASHANİ YÜZDE YÜZÜ KAÇIRDI
    45. dakikada fark ikiye çıktı. Savunmanın arkasına sarkan Mohamed yakın mesafeden mükemmel bir vuruşla golü attı: 2-0. 61'de Erzurum Rashani ile yüzde yüz pozisyondan sonuç alamadı.

        EMRE'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI
        65. dakikada Emre Kılınç'ın golü Onyekuru elle oynadığı için VAR incelemesi sonrası iptal edildi. 73'te Aatif vurdu, Muslera kurtardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve maç 2-0 bitti.

        G.SARAY ASLANTEPE'DE GOL OLUP YAĞIYOR
        Erzurumspor engelini de aşmayı başaran Galatasaray özelilkle Türk Telekom Stadı'ndaki yüksek performansı ile dikkatleri çekiyor. Sarı-Kırmızılılar evinde 31. golüne ulaştı ve Süper Lig'de sahasında en çok gol atan takım olma özelliğini sürdürdü. Cimbom ayrıca üst üste kazandığı 7 maçta 18 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

        FALCAO İKİ AY SONRA DÖNDÜ
        Sakatlığı nedeniyle 2 Ocak'ta oynanan Antalyaspor maçından bu yana forma giyemeyen Radamel Falcao dün sahalara geri döndü. Önce Madrid sonra İstanbul'da uzun bir tedavi sürecinden geçen Kolombiyalı yıldız dün Erzurumspor maçının 85. dakikasında Mostafa Mohamed'in yerine oyuna girdi.

            CİMBOM'UN KANTE'Sİ PETER ETEBO!
            Devre             arasında takımdan gönderilmesi gündeme gelen Peter Etebo son haftalarda yeni transfer etkisi yarattı. Üst üste 3. lig maçında da 11'de sahaya çıkan Nijeryalı futbolcu yine takımın en iyilerinden birisi oldu. Ağır zemine rağmen orta alanda müthiş bir mücadele sergileyen Etebo, çaldığı toplar sonrası sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıldız futbolcu için "Kante gibi oynadı" yorumları yapıldı.

            GEDSON ORTA ALANDA ETKİLİ DEĞİLDİ
            Fatih Terim'in birkez daha 11'de şans verdiği Gedson Fernandes bekleneni veremedi. Genç futbolcu fiziki açıdan hiç hazır gözükmedi.

            SAMATTA'YI SOLLADI!
            Mohamed attığı iki golle sosyal medyanın gündemine oturdu. Mısırlı yıldızın 6 resmi maçta 6 gole ulaştığını belirten Galatasaraylı taraftarlar, "Devre arası geldi. 5 golü olan Samatta'yı geçti' dedi.
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