Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yendiği maçta takımının iki golünü kaydeden Mısırlı Mostafa Mohamed, Süper Lig'e damgasını vurmaya devam ediyor.
Galatasaray'ın devre arasında Mısır'ın Zamalek takımından kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında iki kez ağları havalandırarak Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.
Ligde şu ana kadar 5 maçta toplamda 400 dakika forma giyen ve 5 kez rakip fileleri sarsan Mısırlı golcü, bu alanda büyük bir başarıya imza atmış oldu.