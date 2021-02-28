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    • 28.02.2021 12:07
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    'den muhteşem istatistik! Boupendza'yı bile geride bıraktı

    'ın devre arasında Mısır'dan transfer ettiği performansıyla ligin ikinci devresine damga vuruyor. Mısırlı golcu, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 6 maçta 6 gol atarken, ligde dakika başına gol performansında Hataylu 'yı geride bıraktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Mohamed'den muhteşem istatistik! Boupendza'yı solladı

    Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yendiği maçta takımının iki golünü kaydeden Mısırlı Mostafa Mohamed, Süper Lig'e damgasını vurmaya devam ediyor.



    Galatasaray'ın devre arasında Mısır'ın Zamalek takımından kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında iki kez ağları havalandırarak Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

    Ligde şu ana kadar 5 maçta toplamda 400 dakika forma giyen ve 5 kez rakip fileleri sarsan Mısırlı golcü, bu alanda büyük bir başarıya imza atmış oldu.



        Süper Lig'de ortalama 80 dakikada 1 gol atan Mostafa Mohamed, gol krallığı yarışında zirvede yer alan Hataysporlu Boupendza'yı çok küçük bir farkla olsa da geçmeyi başardı.

        Şu ana kadar ligde 1442 dakika forma giyen ve 18 kez gol sevinci yaşayan Boupendza ise ortalama 80 dakika 11 saniyeye bir gol sığdırdı.

        Gol krallığında 13'er golle Boupendza'nın arkasında yer alan Beşiktaşlı Aboubakar 133, Cyle Larin ise ortalama 131 dakikada bir gol kaydetti.
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