Galatasaray - BB Erzurumspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Fenerbahçe bunları yapamıyor!
Süper Lig'in 27. haftasında evinde BB Erzurumspor'u ağırlayan Galatasaray, maçı Mısırlı forveti Mostafa Mohamed'in attığı 2 golle kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonuçla liderliğini de devam ettiren Galatasaray, maç fazlasıyla puan farkını Beşiktaş ile 3, Fenerbahçe ile 6, Trabzonspor ile ise 9'a yükseltti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçı değerlendirirken, Ahmet Çakar dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Oyuna akıl katacak, top kullanma yeteneği yüksek, kaliteli oyunculara ihtiyacınız var. Mostafa Mohamed'in ilk golüne kadar Galatasaray'ın Erzurum kalesinde pozisyonu bile yoktu. Çünkü takım içinde final pası yapacak, araya top atacak oyuncu yok. Onyekuru ve Mostafa Mohamed, Belhanda, Feghouli gibi yetenekli oyuncuları aradılar.
Oyundan düşen, çok pas hatası yapan futbolculara Terim'in uzun süre tahammül etmesi ve değişikliğe gitmemesi, oyuna geç müdahale etmesi Galatasaray'a zarar verebilirdi. Çünkü Marcao, Luyindama, Ömer Bayram ve Fernandes'in yaptığı hatalar, Galatasaray kalesinde Erzurum'un çok ciddi pozisyonlar bulmasını sağladı.
Fatih Terim'in değişiklik için neden 70 dakika beklediğine bir anlam veremiyorum. Özellikle Ömer Bayram'ın riskli oyunu, Fernandes'in gereksiz top sürüp riske girmesi orta sahada zafiyet yaşamasına neden oldu. Tabela üzerinden maçı okursak Galatasaray kazandı. Ama oyun olarak Erzurum daha mücadeleci, daha güçlü, 2-0'a rağmen skoru kabul etmeyen bir mücadele içindeydi.
Mostafa Mohamed'in ilk golde topa sert bir vuruş yapması başarılıydı ama ikinci golde top takibi kalecinin müdahale edemeyeceği nokta olan tavana topu şutlaması büyük bir başarıydı. Galatasaray kazandı ama Erzurum kendi beceriksizliği nedeniyle çok özel pozisyonları harcadı. Galatasaray bu oyunu geliştirmek zorunda. Terim, bu kadroda daha fazla ısrar etmeden, kreatif oyuncuları kazanmalı. Fatih Terim, Luyindama'yı da riskli oynamaması konusunda uyarmalı. Çünkü Luyindama kendine olan güveni yüzünden savunma kurgusuna yaptığı hatalarla zarar veriyor.