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    • 28.02.2021 18:14
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    'yı mağlup eden 3'te 3 yaptı! (Göztepe 1-0 MAÇ SONU ÖZET)

    'in 27. haftasında sahasında 'yı 1-0 mağlup ederek üst üste 3. kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İşte karşılaşmanın detayları...

    Göztepe 3'te 3 yaptı!
    üper Lig'in 27. haftasında ile , Gürsel Aksl Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe, rakibinin büyük bir bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazandı ve çıkışını sürdürdü. Bu aynı zamanda Göztepe'nin ligde 'ya karşı 62 yıl sonra aldığı ilk galibiyet oldu.

    Karşılaşmanın 15. dakikasında konuk ekip 10 kişi kaldı. Derrick Luckassen, Ndiaye'ye yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Göztepe, 25. dakikada 1-0 öne geçti. Akbunar'ın sol kanattan gönderdiği topu arka direkte Cherif Ndiaye ağlarla buluşturdu. Halil Akbunar bu sezon ligde 7 gol attı ve 7 asist üretti.



    İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Kasımpaşa oldu. Yusuf Erdoğan'ın 50. dakikada yakın direğe yaptığı vuruşu çeldi ve meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

    Dakikalar ilerledikçe Kasımpaşa yarı sahasında boşluklar yakalayan Göztepe, Esiti ile gole yaklaştı. Nijeryalı oyuncunun müsait durumda yaptığı vuruş doğrudan dışarı çıktı.

    Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan İzmir ekibi, puanını 35'e çıkardı. Kasımpaşa ise haftayı 29 puanla kapattı.

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