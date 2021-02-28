Galatasaray'da Arda Turan kararı! Sözleşmesi uzayacak mı?

Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmasını da kazanarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlaması da sürüyor. Fatih Terim'in ısrarları sonrası sezon başında Galatasaray kadrosuna katılan Arda Turan, tecrübesi ve performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde yeniden taht kurarken, sözleşmesinin uzamasına da bir maç daha yaklaştı. İşte Arda Turan'ın sözleşmesindeki o detay...

28.02.2021 10:34 - Son Güncelleme: 28.02.2021 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





