Galatasaray'da Arda Turan kararı! Sözleşmesi uzayacak mı?
Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmasını da kazanarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlaması da sürüyor. Fatih Terim'in ısrarları sonrası sezon başında Galatasaray kadrosuna katılan Arda Turan, tecrübesi ve performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde yeniden taht kurarken, sözleşmesinin uzamasına da bir maç daha yaklaştı. İşte Arda Turan'ın sözleşmesindeki o detay...
28.02.2021 10:34
- Son Güncelleme: 28.02.2021 10:34
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılı takım, rakibini Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-0 yenerek zirve yarışında hata yapmadı.
Bu arada Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın da sözleşmesinin yenilenmesine 5 maç kaldı.
Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılıların kalan 14 maçının 5'inde sahaya ilk 11'de çıkarsa mukavelesi otomatik uzayacak.
Arda Turan'ın sözleşmesinin uzaması halinde 5 milyon TL maaş alacağı da bildirildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan deneyimli yıldız, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.