Sarı-Kırmızılı formayla 6 resmi maçta 6. golüne ulaşan Mohamed sosyal medyanın da gündemine oturdu. Genç yıldız sezon başında Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Samatta ile kıyaslandı.

"TRANSFER DEDİĞİN BÖYLE YAPILIR"