Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed müthiş performasıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor.
Erzurumspor maçının ilk yarısında 2 gol birden atarak Sarı-Kırmızılılar'ı galibiyete ulaştıran Mısırlı yıldız büyük alkış topladı.
SAMATTA BİDON ÇIKTI
Sarı-Kırmızılı formayla 6 resmi maçta 6. golüne ulaşan Mohamed sosyal medyanın da gündemine oturdu. Genç yıldız sezon başında Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Samatta ile kıyaslandı.
"TRANSFER DEDİĞİN BÖYLE YAPILIR"