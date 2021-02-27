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    • 27.02.2021 21:39
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    ’ın yıldız futbolcusu , devre arası gelmesine rağmen ’yı geçti!

    ’ın yıldız forveti , kusursuz bitiriciliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Mohammed, 'deki ilk ayında 'nin forveti 'dan daha fazla gol attı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Mohamed devre arası geldi, Samatta’yı geçti!

    Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed müthiş performasıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor.

    Erzurumspor maçının ilk yarısında 2 gol birden atarak Sarı-Kırmızılılar'ı galibiyete ulaştıran Mısırlı yıldız büyük alkış topladı.

    SAMATTA BİDON ÇIKTI

    Sarı-Kırmızılı formayla 6 resmi maçta 6. golüne ulaşan Mohamed sosyal medyanın da gündemine oturdu. Genç yıldız sezon başında Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Samatta ile kıyaslandı.

    "TRANSFER DEDİĞİN BÖYLE YAPILIR"
        Haberler Spor Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mostafa Mohamed, devre arası gelmesine rağmen Samatta’yı geçti!