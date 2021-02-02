Süper Lig’de devre arasının transfer şampiyonu belli oldu!

Süper Lig ekipleri ara transferde kadrolarını güçlendirmek için birçok yıldız isme imza attırdı. Antalyaspor transfer yapmayan tek ekip olarak dikkat çekti.

Süper Lig'de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Real Madrid ve Arsenal forması giyen Mesut Özil, Fenerbahçe'ye imza atarken, İrfan Can Kahveci transferinde ise Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İrfan Can, 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç'ün bonservisleri karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Galatasaray ise kadrosuna Mohamed Mostafa, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes'le takviye yaptı.



Eldeki isimleri çıkarmak için çok uğraşan Beşiktaş, Mirin'in sözleşmesini feshederken, Jeremain Lens'i kiralık olarak Karagümrük'e gönderdi. Siyah-beyazlılar, Everton forması giyen milli yıldız Cenk Tosun'u kadrosuna dahil etti.



Peki kış transfer döneminde ligin 4 büyükleri hangi isimlerle el sıkışırken, hangi isimlerle vedalaştı? İşte Süper Lig'deki tüm takımların transfer raporu...