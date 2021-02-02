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    • 02.02.2021 10:27
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    • 02.02.2021 10:27
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    Süper Lig’de devre arasının transfer şampiyonu belli oldu!

    Süper Lig’de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Süper Lig ekipleri ara transferde kadrolarını güçlendirmek için birçok yıldız isme imza attırdı. Real Madrid ve Arsenal forması giyen Mesut Özil, Fenerbahçe’ye imza atarken, Kahveci transferinde ise ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Antalyaspor transfer yapmayan tek ekip olarak dikkat çekti. En çok transferi ise yaptı Peki kış transfer döneminde ligin 4 büyükleri hangi isimlerle el sıkışırken, hangi isimlerle vedalaştı? İşte ara transfer döneminde Süper Lig takımlarına gelen ve giden futbolcuların listesi.

    DHA
    Transfer şampiyonu belli oldu!

    Süper Lig ekipleri ara transferde kadrolarını güçlendirmek için birçok yıldız isme imza attırdı. Antalyaspor transfer yapmayan tek ekip olarak dikkat çekti.

    Süper Lig'de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Real Madrid ve Arsenal forması giyen Mesut Özil, Fenerbahçe'ye imza atarken, İrfan Can Kahveci transferinde ise Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İrfan Can, 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç'ün bonservisleri karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Galatasaray ise kadrosuna Mohamed Mostafa, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes'le takviye yaptı.

    Eldeki isimleri çıkarmak için çok uğraşan Beşiktaş, Mirin'in sözleşmesini feshederken, Jeremain Lens'i kiralık olarak Karagümrük'e gönderdi. Siyah-beyazlılar, Everton forması giyen milli yıldız Cenk Tosun'u kadrosuna dahil etti.

    Peki kış transfer döneminde ligin 4 büyükleri hangi isimlerle el sıkışırken, hangi isimlerle vedalaştı? İşte Süper Lig'deki tüm takımların transfer raporu...



    FENERBAHÇE
    Gelenler - Geldiği takım

    Mesut Özil - Arsenal
    İrfan Can Kahveci - M.Başakşehir
    Attila Szalai - Apollon Limassol
    Bright Osayi Samuel - Queens Park Rangers

    Gidenler - Gittiği takım

    Nabil Dirar - Club Brugge
    Tolga Ciğerci - M.Başakşehir
    Kemal Ademi - Karagümrük
    Serhat Ahmetoğlu - Karagümrük
    İsmail Yüksek - Adana Demirspor



    BEŞİKTAŞ
    Gelenler - Geldiği takım

    Cenk Tosun - Everton
    Bilal Ceylan - Eskişehirspor

    Gidenler - Gittiği takım

    Oğuzhan Akgün - Ergene Velimeşe
    Kartal Kayra Yılmaz - Ümraniyespor
    Atakan Üner - Ümraniyespor
    Erdoğan Kaya - Turgutluspor
    Atamer Bilgin - Boluspor
    Jeremain Lens - Karagümrük
    Tyler Boyd - Sivasspor
    Güven Yalçın - Lecce
    Isimat Mirin - Takımı yok


        GALATASARAY
        Gelenler - Geldiği takım

        Mostafa Mohamed - Zamalek
        Henry Onyekuru - Monaco
        Gedson Fernandes - Benfica
        Halil Dervişoğlu - Brentford
        DeAndre Yedlin - Newcastle United

        Gidenler - Gittiği takım

        Mbaye Diagne - West Bromwich Albion
        Metehan Mertöz - Kırklarelispor
        Erkan Süer - Turgutluspor
        Emirhan Civelek - Akhisarspor
        Batuhan Şen - Menemenspor
        Jesse Sekidika - Konyaspor
        Emin Bayram - Boluspor
        Ali Yavuz Kol - Denizlispor
        Erencan Yardımcı - Eyüpspor



        ALANYASPOR
        Gelenler - Geldiği takım

        Damian Kadzior - Eibar
        Serkan Kırıntılı - Konyaspor
        El Mami Tetah - Ksar Nouakchott
        Furkan Bayır - Menemenspor
        Hasan Can Yalçıntekin - Antalya Kemer
        Hasan Hüseyin Acar - Kulübü yok
        Veysel Ünal - Afjet Afyonspor

        Gidenler - Gittiği takım

        Anastasios Bakasetas - Trabzonspor
        Hasan Ayaroğlu - Denizlispor
        Ufuk Ceylan - Takımı yok



        TRABZONSPOR
        Gelenler - Geldiği takım

        Anastasios Bakasetas - Alanyaspor
        Berat Özdemir - Gençlerbirliği
        Yunus Mallı - Wolfsburg

        Gidenler - Gittiği takım

        Gaston Campi - Karagümrük
        Fousseni Diabate - Göztepe
        Bilal Başaçıkoğlu - Gaziantep FK
        Joao Pereira - Sporting Lizbon
        Stiven Plaza - Real Valladolid



            GAZİANTEP FK
            Gelenler - Geldiği takım

            Bilal Başaçıkoğlu - Trabzonspor
            Dorerick Miranda - Wolverhampton
            Osama Rashid - Santa Clara
            Ertuğrul Ersoy - Le Havre

            Gidenler - Gittiği takım

            Mehmet Erdem Uğurlu - Altay
            Ali Ateş - Osmaniyespor
            Hasan Yurtseven - Nazilli Bld.
            Kubilay Aktaş - Denizlispor
            Mücahid Albayrak - Samsunspor



            HATAYSPOR
            Gelenler - Geldiği takım

            Youssouf Kone - O.Lyon
            Mohammed Kamara - Menemenspor
            Muhammed Mert - Altınordu
            Ekrem Kılıçarslan - Eskişehirspor

            Gidenler - Gittiği takım

            Gökhan Karadeniz - Samsunspor
            Helder Barbosa - Panetolikos
            Idir Ouali - Ethnikos
            Buğra Temel - Nevşehir Bld.
            Mirkan Aydın - İstanbulspor
            Dame Diop - Budejovice
            Mehmet Küçükdurmuş - Adıyaman 1954



            KARAGÜMRÜK
            Gelenler - Geldiği takım

            Gaston Campi - Trabzonspor
            Vegar Eggen Hedenstad - Rosenborg
            Serhat Ahmetoğlu - Fenerbahçe
            Kemal Ademi - Fenerbahçe
            Jeremain Lens - Beşiktaş
            Lucas Castro - SPAL
            Yavuz Aygün - Boluspor
            Emre Çolak - Takımı yok
            Andrea Bertolacci - Takımı yok
            Fabio Borini - Takımı yok

            Gidenler - Gittiği takım

            Ramazan Civelek - Kayserispor
            Furkan Kara - Sancaktepe
            Aatif Chahechouhe - BB Erzurumspor
            Zeki Yıldırım - Altay
            Erik Sabo - Çaykur Rizespor
            Badou Ndiaye - Stoke
            Eric Lichaj - Takımı yok
            Brahim Darri - BB Erzurumspor



                ANTALYASPOR
                Gelenler - Geldiği takım

                Yok

                Gidenler - Gittiği takım

                Adis Jahovic - Göztepe



                YENİ MALATYASPOR
                Gelenler - Geldiği takım

                Aly Malle - Ascoli
                Philip Gameli Awuku - Okyeman
                Stevie Mallan - Hibernian
                Eric Ndizeye - Musongati
                Jospin Nshimirimana - Aigle Noir
                Haqi Osman - Okyeman

                Gidenler - Gittiği takım

                Youssouf Ndayishimiye - M.Başakşehir
                Mustafa Akbaş - Gençlerbirliği
                Berk Yıldız - Adana Demirspor
                Murat Akça - Altay
                Guido Herrera - Talleres
                Christian Cueva - Santos



                GÖZTEPE
                Gelenler - Geldiği takım

                Fousseni Diabate - Trabzonspor
                Beykan Şimşek - Ankaraspor
                Peter Zulj - Anderlecht
                Anderson Esiti - PAOK
                Adis Jahovic - Antalyaspor

                Gidenler - Gittiği takım

                Burak Süleyman - Kocaelispor
                Eren Bilen - Nevşehir Bld.
                Marcio Mossoro - Altay
                Göktuğ Bakırbaş - BB Erzurumspor
                Guilherme - Alvarenga



                    KASIMPAŞA
                    Gelenler - Geldiği takım

                    Dusko Tosic - Guangzhou
                    Arda Bulut - Louisville
                    Isaac Kiese Thelin - Anderlecht
                    Derrick Luckassen - PSV Eindhoven
                    Danny Drinkwater - Chelseea
                    Kristijan Bistrovic - CSKA Moskova

                    Gidenler - Gittiği takım

                    Ahmet Oğuz - Sivasspor
                    Azad Toptik - Ankaraspor
                    Alan - Tuzlaspor
                    Mickael Tirpan - Fortuna Sittard
                    Tobias Heintz - Takımı yok



                    ÇAYKUR RİZESPOR
                    Gelenler - Geldiği takım

                    Damjan Djokovic - Cluj
                    Emir Dede - Balıkesirspor
                    Erik Sabo - Karagümrük
                    Alexander Söderlund - Hacken

                    Gidenler - Gittiği takım

                    Emirhan Topçu - Menemenspor
                    Burak Albayrak - Serik Belediyespor
                    İsmael Diomande - Konyaspor
                    Can Vural - Erokspor
                    Boğaçhan Kazmak - İstanbulspor
                    Sinan Yazıcı - Yeşilyurt Bld.
                    Kemal Rüzgar - Manisa FK



                    SİVASSPOR
                    Gelenler - Geldiği takım

                    Ahmet Oğuz - Kasımpaşa
                    Tyler Boyd - Beşiktaş
                    Alaaddin Okumuş - Ümraniyespor
                    Gidenler - Gittiği takım
                    Yasin Öztekin - Samsunspor
                    Barış Yardımcı - Konyaspor
                    Armin Djerlek - Aluminij
                    Eren Şahin - Sivas Belediyespor



                        M.BAŞAKŞEHİR
                        Gelenler - Geldiği takım

                        Youssouf Ndayishimiye - Yeni Malatyaspor
                        Ömer Ali Şahiner - Konyaspor
                        Junior Fernandes - Ittihad Kalba
                        Tolga Ciğerci - Fenerbahçe
                        Leo Duarte - Milan

                        Gidenler - Gittiği takım

                        İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe
                        Emre Kaplan - Bodrumspor
                        Kerim Frei - Emmen
                        Muhammed Şengezer - Adana Demirspor
                        Martin Skrtel - Takımı yok



                        KONYASPOR
                        Gelenler - Geldiği takım

                        Amar Rahmanovic - Sarajevo
                        Emre Kartal - Fenerbahçe
                        Zymer Bytyqi - Viking
                        İsmael Diomande - Çaykur Rizespor
                        Barış Yardımcı - Sivasspor
                        Jesse Sekidika - Galatasaray

                        Gidenler - Gittiği takım

                        Ömer Ali Şahiner - M.Başakşehir
                        Uğur Demirok - Kayserispor
                        Serkan Kırıntılı - Alanyaspor
                        Savaş Polat - Turgutluspor


                        KAYSERİSPOR
                        Gelenler - Geldiği takım

                        Kevin Luckassen - Viitorul
                        Besard Sabovic - Mjallby
                        Ramazan Civelek - Karagümrük
                        Uğur Demirok - Konyaspor
                        Anton Maglica - Guizhou Hengfeng
                        Nehuen Paz - Bologna
                        Melih Okutan - Boluspor
                        Karlo Muhar - Lech Poznan

                        Gidenler - Gittiği takım

                        Oğuzhan Çapar - Balıkesirspor
                        Yaw Ackah - BB Erzurumspor
                        İlhan Depe - Altay
                        Hasan Hüseyin Acar - Alanyaspor



                            BB ERZURUMSPOR
                            Gelenler - Geldiği takım

                            Jakub Szumski - Rakow
                            Elba Rashani - Odds
                            Aatif Chahechouhe - Karagümrük
                            Mostapha El Kabir - Orgryte
                            Buğra Çağıran - Yeni Malatyaspor
                            Yacouba Coulibaly - Le Havre
                            Zakarya Bergdich - Denizlispor
                            Johanna Omolo - Cercle Brugge
                            Göktuğ Bakırbaş - Göztepe
                            Yaw Ackah - Kayserispor
                            Brahim Darri - Karagümrük
                            Manuel da Costa - Takımı yok
                            Bogdan Butko - Shakhtar Donetsk

                            Gidenler - Gittiği takım

                            Kaan Kanak - Adana Demirspor
                            Ibrahim Sissoko - Akhisarspor
                            İbrahim Akdağ - Ankaragücü
                            Rachad Muhammed - Sarpsborg
                            Jugurtha Hamroun - Samsunspor
                            Armando Sadiku - Bolivar
                            Ömer Şişmanoğlu - Tuzlaspor
                            Osman Şahin - Ofspor
                            Fabien Farnolle - Takımı yok
                            Mahamadou Ba - Takımı yok



                            GENÇLERBİRLİĞİ
                            Gelenler - Geldiği Takım

                            Lucas Mugni - Sport Recife
                            Mustafa Akbaş - Yeni Malatyaspor
                            Sandro Lima - Tianjin Teda
                            Srdjian Spiridonovic - Kızılyıldız

                            Gidenler - Gittiği takım

                            Berat Özdemir - Trabzonspor
                            Mustafa Çeçenoğlu - Boluspor
                            Ali Eren Daşdemir - Çankaya FK
                            Kadir Enes Kira - Hacettepe
                            Baran Başyiğit - Hacettepe


                            ANKARAGÜCÜ
                            Gelenler - Geldiği takım

                            Aliou Badji - El Ahly
                            Geraldo - El Ahly
                            İbrahim Akdağ - BB Erzurumspor
                            Alperen Babacan - Akhisarspor
                            Embiya Ayyıldız - Ergene Velimeşe
                            Ali Kaan Güneren - Akhisarspor

                            Gidenler - Gittiği takım

                            Mücahit Can Akçay - Hekimoğlu
                            Murat Sipahioğlu - Mamak FK



                                DENİZLİSPOR
                                Gelenler - Geldiği takım

                                Hasan Ayaroğlu - Alanyaspor
                                Görkem Can - Groningen
                                Kubilay Aktaş - Gaziantep FK
                                Ali Yavuz Kol - Galatasaray
                                Ayman Ben Mohamed - Le Havre
                                Ahmed Yasin - Hacken
                                Mix Diskerud - Man. City U23

                                Gidenler - Gittiği takım

                                Mert Sarıkuş - Van Spor FK
                                Alihan Kalkan - Sancaktepe
                                Ismail Aissati - Adana Demirspor
                                Neven Subotic - Altach
                                Zakarya Bergdich - BB Erzurumspor

                                NOT: Takımların sıralaması puan durumuna göre yapılmıştır.

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                                Haberler Spor Süper Lig’de devre arasının transfer şampiyonu belli oldu!