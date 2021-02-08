Fenerbahçe derbisinin ardından Galatasaray'a Mostafa Mohammed ilgisi! Sarı-kırmızılı yönetimden 'Arap dünyası' hamlesi!
Spor Toto Süper Lig'in en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde attığı gol ile sarı kırmızılı takımı liderliğe taşıyan Mostafa Mohammed gündemden düşmüyor. Sarı-Kırmızılı kulübün hem transfer öncesi hem de sonrasında özellikle Mısır'da büyük ilgi görmesi yönetimi harekete geçirdi.
08.02.2021 12:07
- Son Güncelleme: 08.02.2021 12:07
Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed'in derbide Fenerbahçe'yi yıkan golü atması gündeme oturdu.
Sarı-Kırmızılı kulübün hem transfer öncesi hem de sonrasında özellikle Mısır'da büyük ilgi görmesi yönetimi harekete geçirdi.
Mohamed'in Fenerbahçe'ye attığı gol başta Mısır olmak üzere birçok Arap ülkesinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Sürekli genç forvetle ilgili video ve fotoğraflar paylaşılırken, Galatasaray da bu sayede Arap dünyasında önemli bir yere geldi.
Sarı-Kırmızılı kulüp tüm bu yaşananların ardından düğmeye bastı. Yönetim, sosyal medya üzerinden Arapça hesaplar açmayı gündemine aldı.
Şu anda İngiliz ve Fransızca hesapları bulunan Galatasaray, Yuto Nagatomo'nun transferi sonrası Japonca twitter hesabı açmış ancak beklenen ilgi gelmeyince bu proje iptal edilmişti.
Ancak takımda Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli gibi Arap dünyasında büyük ilgi uyandıran iki futbolcu daha bulunmasını da hesap eden yönetim Arapça sosyal medya projesini ciddi şekilde düşünüyor. Bu sayede başta Mısır olmak üzere Arap ülkelerindeki taraftar sayısının artırılması hedefleniyor.
Ayrıca yeni sezon öncesi Mısır'da Zamalek'le bir hazırlık maçı yapılması da Galatasaray'ın planları arasında yer alıyor.