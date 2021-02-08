Fenerbahçe derbisinin ardından Galatasaray'a Mostafa Mohammed ilgisi! Sarı-kırmızılı yönetimden 'Arap dünyası' hamlesi!

Mohamed'in Fenerbahçe'ye attığı gol başta Mısır olmak üzere birçok Arap ülkesinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Sürekli genç forvetle ilgili video ve fotoğraflar paylaşılırken, Galatasaray da bu sayede Arap dünyasında önemli bir yere geldi.