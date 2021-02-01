Galatasaray, Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralandığını açıkladı. Kiralama ücreti olarak 2 milyon dolar ödeyecek olan Galatasaray, Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon dolar daha ödemesi halinde oyuncunun bonservisini alabilecek.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ve Kulübü Zamalek Sports Club ile oyuncunun 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 USD tutarında tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.07.2022 tarihine kadar Şirketimizin net 4.000.000 USD transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 400.000 USD, 2021-2022 sezonu için ise net 725.000 USD sabit transfer ücreti ödenecektir.







RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray'ın resmi internet sitesi üzerinden Mostafa Mohamed transferi konusunda açıklama yapıldı.



İşte o açıklama;

1,85 metre boyundaki Mostafa Mohamed, santrfor bölgesinde forma giymektedir.

28 Kasım 1997 tarihinde Mısır'ın Gize kentinde doğan Mostafa Mohamed, Mısır Premier Lig kulüplerinden Zamalek'in altyapısında çeşitli kategorilerde forma giydikten sonra 2016-2017 futbol sezonunda El Dakhlia'ya kiralandı. Burada 17 maçta 4 gol kaydeden genç santrfor, ertesi sezon Zamalek'e döndü ve aynı sezonun başında Tanta SC'ye kiralandı. Burada 23 maçta 6 kez fileleri sarsan Mohamed, Tanta'da geçirdiği bir sezonun ardından bu sefer Gaish'e kiralık olarak transfer oldu. Tala'ea El Gaish'te 29 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan Mostafa Mohamed, sezon sonunda kulübü Zamalek'te geri döndü.

Zamalek'te futbolculuk kariyerini sürdüren 23 yaşındaki forvet oyuncusu, Mısır ekibinde 53 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Bu süreçte 2018-2019 Sezonu'nda Mısır Kupası Şampiyonluğu, 2019-2020 Sezonu'nda ise Mısır Süper Kupası ve Afrika Konfederasyonu Süper Kupası Şampiyonluğu başarılarını gören Mohamed'in kariyerinde toplam dört kupası bulunuyor.

Mısır Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Mohamed, U20'de 6 maçta 2 gol, U23'te 12 maçta 6 gol kaydetti. 2019 Afrika U23 Uluslar Kupası Turnuvası'nda şampiyon olan takımda 5 maçta 4 gol atarak takımın en golcü ismi olan Mohamed, bu başarıda büyük pay sahibi oldu.

Mısır'ın 23 Mart 2019 tarihinde Nijer'e karşı oynadığı Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında ilk kez A milli formayı giyen Mohamed, dört defa A Milli Takım seviyesinde sahaya çıktı.

Kariyerine sarı-kırmızılı forma ile devam edecek olan Mostafa Mohamed'e, Galatasaray forması ile başarılar dileriz.





DEANDRE YEDLİN DE KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, DeAndre Yedlin'in bedelsiz olarak transfer edildiğini ve 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

İşte oyuncuya ödenecek rakam;

2020-2021: 350 bin Euro



2021-2022: 1,15 milyon Euro



2022-2023: 1,1 milyon Euro