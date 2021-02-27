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    • 27.02.2021 19:49
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    ile ligde 300. maçına çıkan tarihe geçti

    Son dakika spor haberleri... 'ın kalecisi tarihe geçti. 'in 27. haftasında ile karşılaşan Galatasaray'da 300. maçına çıkan Muslera ligde tek bir takımda na ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

    AJANSLAR
    Muslera tarihe geçti

    Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera tarihe geçti.

    Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor ile evinde karşılaşan Galatasaray'da kaptan Muslera sarı-kırmızılılar ile ligde 300. maçında görev aldı.

    300 MAÇ BARAJINA ULAŞAN İLK YABANCI
    Uruguaylı file bekçisi tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı oyuncu olurken, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig'de en çok müsabakaya çıkan futbolcu olarak kayda geçti.


    Lig tarihinde bir takımda üst üste 10 sezon forma giyen ilk yabancı oyuncu ve Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanlarını da elinde bulunduran Muslera'ya teknik direktör Fatih Terim tarafından plaket verildi.

        EN ÇOK MAÇA ÇIKAN YABANCILAR
        Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı futbolcular Gökçek Vederson (335), Melih Gökçek Tita (328), Mert Meriç (307) ve Fernando Muslera (300) olarak sıralandı. Nando, 36 maçta daha forma giymesi durumunda Süper Lig'in en çok forma giyen yabancı statüsündeki futbolcu olacak.


        Galatasaray'a İtalya ekibi Lazio'dan 11 Ağustos 2011'de transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılar ile geçirdiği 10 sezonda 14 kez kupa sevinci yaşadı. 34 yaşındaki kaleci, 5 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü.

        Muslera, 6 Şubat 2017'de Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray tarihinin 'En çok forma giyen yabancı futbolcusu' oldu. Beşiktaş maçıyla birlikte de Zoran Simoviç'in 188 maçlık rekorunu egale eden deneyimli kaleci, derbi öncesi efsane kalecinin elinden onur ödülü almıştı.

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