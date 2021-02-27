Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera tarihe geçti.
Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor ile evinde karşılaşan Galatasaray'da kaptan Muslera sarı-kırmızılılar ile ligde 300. maçında görev aldı.
300 MAÇ BARAJINA ULAŞAN İLK YABANCI
Uruguaylı file bekçisi tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı oyuncu olurken, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig'de en çok müsabakaya çıkan futbolcu olarak kayda geçti.
Lig tarihinde bir takımda üst üste 10 sezon forma giyen ilk yabancı oyuncu ve Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanlarını da elinde bulunduran Muslera'ya teknik direktör Fatih Terim tarafından plaket verildi.