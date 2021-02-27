"LAKABIM ANAKONDA"

Gol sevinçlerini de anlatan Mohamed, "Ok sevincini çok seviyorum. Diğeri ailemle ilgili bir sevinç. O sevinci çok seviyorum" dedi.

Mısırlı golcü, özel bir lakabının olup olmadığı sorusuna ise "Anakonda" yanıtını verdi.