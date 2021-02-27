Süper Lig'in 27. haftasında sahasında BB Erzurumspor'u 2-0 yenen Galatasaray'ın golleri Mostafa Mohamed'den geldi.
Mostafa Mohammed maç sonrası gol sevinci ve lakabıyla ilgili soruları yanıtladı.
Süper Lig'de çıktığı 5 maçta toplam 5 gol kaydeden 23 yaşındaki Mısırlı forvet, attığı gollerden çok takımın kazanmasına odaklandığını söyledi.
"TAKIMIN KAZANMASI ÖNEMLİ"
Mostafa Mohamed, "Bütün Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık. İyi oynamak önemliydi. Taraftarımıza güzel görüntüler sunmak zorundayız. Bu yüzden benim için gol atmaktan çok takımın kazanması önemli" diye konuştu.