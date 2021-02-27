Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.02.2021 22:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.02.2021 23:40
    ABONE OL

    lı Mostafa Mohamed lakabını açıkladı: Anakonda

    'in 27. haftasında sahasında 'u 2-0 yenen 'ın golleri Mostafa Mohamed'den geldi. Mostafa Mohammed maç sonrası gol sevinci ve lakabıyla ilgili soruları yanıtladı. Mostafa lakabının 'Anakonda' olduğunu açıkladı.

    AJANSLAR
    Lakabını açıkladı: Anakonda

    Süper Lig'in 27. haftasında sahasında BB Erzurumspor'u 2-0 yenen Galatasaray'ın golleri Mostafa Mohamed'den geldi.

    Mostafa Mohammed maç sonrası gol sevinci ve lakabıyla ilgili soruları yanıtladı.

    Süper Lig'de çıktığı 5 maçta toplam 5 gol kaydeden 23 yaşındaki Mısırlı forvet, attığı gollerden çok takımın kazanmasına odaklandığını söyledi.

    "TAKIMIN KAZANMASI ÖNEMLİ"
    Mostafa Mohamed, "Bütün Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık. İyi oynamak önemliydi. Taraftarımıza güzel görüntüler sunmak zorundayız. Bu yüzden benim için gol atmaktan çok takımın kazanması önemli" diye konuştu.

        "LAKABIM ANAKONDA"
        Gol sevinçlerini de anlatan Mohamed, "Ok sevincini çok seviyorum. Diğeri ailemle ilgili bir sevinç. O sevinci çok seviyorum" dedi.

        Mısırlı golcü, özel bir lakabının olup olmadığı sorusuna ise "Anakonda" yanıtını verdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Galatasaraylı Mostafa Mohamed lakabını açıkladı: Anakonda