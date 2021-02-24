Devre arasında Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i transfer eden Galatasaray'ın Mısır Ligi'ne olan ilgisi sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren son ismin Aliou Dieng olduğu ortaya çıktı.
Scout ekibinin, Mohamed'i izlediği sırada dikkatini çeken Malili ön libero, El Ahly formasını giyiyor. Scout ekibinin 23 yaşındaki Dieng'le ilgili teknik heyete çok olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi.
12 kez Mali Milli Takımı'nın formasını giyen genç yıldız konusunda teknik direktör Fatih Terim'in kararı bekleniyor. Tecrübeli hocanın da onay vermesi halinde resmi girişimler başlayacak.