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    • 24.02.2021 12:45
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    İşte 'ın 'den sonra Mısır'dan yeni keşfi! takibe alındı

    Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden , bir yandan da yeni yapılanma çalışmalarını sürdürüyor. Mısır Ligi'nden transferi sonrası bir isim için daha harekete geçen sarı-kırmızılı ekibin hedefinde var.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İşte Galatasaray'ın Mısır'dan yeni keşfi

    Devre arasında Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i transfer eden Galatasaray'ın Mısır Ligi'ne olan ilgisi sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren son ismin Aliou Dieng olduğu ortaya çıktı.

    Scout ekibinin, Mohamed'i izlediği sırada dikkatini çeken Malili ön libero, El Ahly formasını giyiyor. Scout ekibinin 23 yaşındaki Dieng'le ilgili teknik heyete çok olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi.

    12 kez Mali Milli Takımı'nın formasını giyen genç yıldız konusunda teknik direktör Fatih Terim'in kararı bekleniyor. Tecrübeli hocanın da onay vermesi halinde resmi girişimler başlayacak.

        El Ahly 2019 yılında Dieng'i transfer ederken Cezayir kulübü MC Alger'e 1.1 milyon Euro ödemiş, bu transfer ülkede büyük ses getirmişti.

        Bu sezon 16 resmi maçta oynayan yıldız futbolcu 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aliou Dieng'in piyasa değerinin 4 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
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        Haberler Spor İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'den sonra Mısır'dan yeni keşfi! Aliou Dieng takibe alındı