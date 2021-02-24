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    • 24.02.2021 13:37
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    devre arasında fark yedi! İşte o istatistik

    Ara transferde kadrosunu önemli oyuncularla güçlendiren ’de takımın yenileri  henüz beklenen katkıyı sağlayamadı. , ve ise ara transferdeki hamleleri ile nokta atışı yaptı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    F.Bahçe fark yedi! İşte o istatistik

    Son 4 lig maçında iki yenilgi alarak lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de yeni transferler şu ana kadar devreye giremedi.

    MESUT'UN DAHA NE GOLÜ VAR NE ASİSTİ
    Sakatlığı sebebiyle İrfan Can Kahveci'den henüz faydalanamayan Sarı-Lacivertliler'de ara transferde takıma katılan Mesut Özil, Osayi Samuel ve Attila Szalai henüz skor katkısı sağlayamadı.

    5'si ilk 11 olmak üzere 5 maçta görev yapan ve henüz gol ya da asist üretemeyen Mesut Özil'in tam olarak hazır olmasının biraz zaman alacağı gözükürken, QPR'dan alınan Osayi Samuel ise bitiricilik konusunda şu ana kadar umut vermedi. Szalai de 6 maçta skor katkısı yapamadı.

        RAKİPLER TRANSFERLERDEN KATKI ALDI
        Fenerbahçe'nin rakipleri Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ise devre arasında yaptığı transferlerden aldığı katkı ile yarışta daha iddialı konuma geldi.

        ONYEKURU'DAN 5 GOLLÜK KATKI, MOSTAFA MOHAMMED'DEN 4 GOL
        Galatasaray'da yeni transferlerden Onyekuru 3 gol, 2 asist, Mostafa Mohamed 4 gol, Gedson Fernandes 1 gol ve DeAndre Yedlin ise 1 asistlik performans ortaya koydu. Toplamda yeni transferler 11 gole direkt katkı sağladı.

        BAKASETAS 3, CENK TOSUN 2 GOL ATTI
        Trabzonspor'da ise yeni transferlerden Bakasetas 3 gol, Beşiktaş'ta da Cenk Tosun 2 golle ara transferde gelip takımlarını sırtlayan isimler oldu.
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        Haberler Spor Fenerbahçe devre arasında fark yedi! İşte o istatistik