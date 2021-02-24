5'si ilk 11 olmak üzere 5 maçta görev yapan ve henüz gol ya da asist üretemeyen Mesut Özil'in tam olarak hazır olmasının biraz zaman alacağı gözükürken, QPR'dan alınan Osayi Samuel ise bitiricilik konusunda şu ana kadar umut vermedi. Szalai de 6 maçta skor katkısı yapamadı.