Son 4 lig maçında iki yenilgi alarak lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de yeni transferler şu ana kadar devreye giremedi.
MESUT'UN DAHA NE GOLÜ VAR NE ASİSTİ
Sakatlığı sebebiyle İrfan Can Kahveci'den henüz faydalanamayan Sarı-Lacivertliler'de ara transferde takıma katılan Mesut Özil, Osayi Samuel ve Attila Szalai henüz skor katkısı sağlayamadı.
5'si ilk 11 olmak üzere 5 maçta görev yapan ve henüz gol ya da asist üretemeyen Mesut Özil'in tam olarak hazır olmasının biraz zaman alacağı gözükürken, QPR'dan alınan Osayi Samuel ise bitiricilik konusunda şu ana kadar umut vermedi. Szalai de 6 maçta skor katkısı yapamadı.