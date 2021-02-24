Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de üst üste oynadığı 7 maçı da kazanarak zirveye oturan Galatasaray'da önümüzdeki sezon için de kadro planlaması çalışmaları sürüyor. Devre arasında Gedson Fenrandes, Onyekuru, Yedlin ve Mostafa Mohamed gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte, sözleşmesi biten bir isim ise gözden çıkarıldı. İşte detaylar...

24.02.2021 09:24 - Son Güncelleme: 24.02.2021 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





