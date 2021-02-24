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Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de üst üste oynadığı 7 maçı da kazanarak zirveye oturan Galatasaray'da önümüzdeki sezon için de kadro planlaması çalışmaları sürüyor. Devre arasında Gedson Fenrandes, Onyekuru, Yedlin ve Mostafa Mohamed gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte, sözleşmesi biten bir isim ise gözden çıkarıldı. İşte detaylar...

24.02.2021 09:24 - Son Güncelleme: 24.02.2021 09:24
Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Younnes Belhanda ya kalan 15 haftada ön plana çıkacak ya da veda edecek.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor

Yeni kontrat imzalamak isteyen ancak talep edilen indirime de onay vermeyen Faslı futbolcunun artık eli zayıfladı. Ocaktaki takviyeler de bir anlamda takımın 'Belhanda'ya mahkum' oyun planını da ortadan kaldırdı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor

Sezon sonunda da Salih Uçan başta yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirecek olan G.Saray'da artık kaderi bizzat Faslı oyuncunun ellerinde.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor

Küsme ve kapris gibi bir lüksü bulunmayan Belhanda, kalan 15 haftada eğer olumlu bir katkı ve performans ortaya koyarsa G.Saray masaya oturacak. Aksi halde masaya dahi oturulmadan sezon sonunda yollar ayrılacak.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor

3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan ve sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Belhanda'ya hem yönetim hem de teknik heyet açık bir mesaj verdi: "Oyna, sözleşmeyi hak et ve imzala!"

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor

Kalan 15 haftadaki performansı durumunu netleştirecek. Sınıfı geçmesi ve teknik heyetin olumlu raporu halinde Galatasaray'ın, Belhanda'ya sunacağı tavan rakam belirlendi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor

Şu anda 3 milyon 350 bin Euro kazanan Belhanda, yeni sözleşme için yüzde 50'den fazla indirime imza atmak zorunda. Sarı kırmızılılar, teknik heyetin isteği halinde maksimum 1.2-1.5 milyon Euro bandında bir garanti teklif önerecek.