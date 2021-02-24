Galatasaray yönetiminden iki istek! Fatih Terim raporunu sundu...

Son olarak Alanyaspor galibiyetinin ardından, Terim'in yöneticilerle mini bir transfer zirvesi yaptığı öğrenildi. Gündemin ilk maddesi ise Galatasaray'a karşı o maçta çok iyi bir performans ortaya koyan ve bu sezon başarılı bir grafik çizen Salih Uçan'dı.