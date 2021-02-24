Galatasaray yönetiminden iki istek! Fatih Terim raporunu sundu...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmayı da kazanarak liderliği Fenerbahçe'nin elinden alan Galatasaray'da bir yandan şampiyonluğa fokuslanılırken, diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlaması yapılıyor. Tecrübeli hoca Fatih Terim, yeni sezon için yönetimden iki talepte bulundu. İşte detaylar...
24.02.2021 10:30
- Son Güncelleme: 24.02.2021 10:30
Bir yandan ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer taraftan transfer çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Teknik patron Fatih Terim, özellikle yerli iskeletini güçlü tutma hedefi doğrultusunda, yönetime verdiği listenin eksiksiz şekilde takviye edilmesini bekliyor.
Son olarak Alanyaspor galibiyetinin ardından, Terim'in yöneticilerle mini bir transfer zirvesi yaptığı öğrenildi. Gündemin ilk maddesi ise Galatasaray'a karşı o maçta çok iyi bir performans ortaya koyan ve bu sezon başarılı bir grafik çizen Salih Uçan'dı.
Sezon sonunda Alanyaspor'la kontratı bitecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla daha önce de görüşen Sarı-Kırmızılılar, prensip anlaşması sağlasa da resmi imzalar atılmamıştı.
"SALİH UÇAN'DA AYNI HATA YAPILMASIN"
Terim, hem yaz döneminde hem de devre arasında elden kaçırılan futbolcuları hatırlatarak, Salih Uçan'da da aynı hatanın yapılmamasını ve işin sıkı tutulmasını istiyor.
Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Salih'le, bu gelişmeler üzerine Galatasaray Yönetimi'nin bu hafta içerisinde bir görüşme daha yapması bekleniyor.