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    • Spor
    • 23.02.2021 Gazete
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    4.’üncülükten zirveye yerleşti: 1 ayda Aslan gibi döndüler

    Yaklaşık 1 ay önce Florya’da umutlar azdı. ’in 19. haftasında ’a deplasmanda 2-0 kaybeden Sarı-Kırmızılılar 4. sıraya gerilemişti. Lider Beşiktaş ve ’nin 5 puan gerisine düşen ’da Teknik Direktör Fatih Terim eleştiri oklarının hedefi oldu.

    1 ayda Aslan gibi döndüler

    Yaklaşık 1 ay önce Florya'da umutlar azdı. 'in 19. haftasında 'a deplasmanda 2-0 kaybeden Sarı-Kırmızılılar 4. sıraya gerilemişti. Lider Beşiktaş ve 'nin 5 puan gerisine düşen 'da Teknik Direktör Fatih Terim eleştiri oklarının hedefi oldu.

    DENİZLİSPOR İLE BAŞLADILAR
    6-1'lik galibiyetiyle kendine gelen Cimbom ardından , , , Fenerbahçe, ve 'u yenerek 7'de 7 yaptı. Ve zirveyi kaptı.

    MUSLERA BÜYÜK GÜÇ KATTI
    Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ve maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 3 puan önünde yer aldı. Bu dönüşte ateşi kaleci yaktı. Onun dönüşü takıma çok büyük bir güç kattı.

    TRANSFERLER TAM İSABET
    Ara transferde yapılan müthiş hamleler de Galatasaray'ı yeniden Süper Lig'in zirvesine yerleştirdi. , , ve kısa sürede takıma adapte oldu.

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    Haberler Spor Galatasaray 4.’üncülükten zirveye yerleşti: 1 ayda Aslan gibi döndüler