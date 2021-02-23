Yaklaşık 1 ay önce Florya'da umutlar azdı. Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 kaybeden Sarı-Kırmızılılar 4. sıraya gerilemişti. Lider Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düşen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim eleştiri oklarının hedefi oldu.

DENİZLİSPOR İLE BAŞLADILAR

6-1'lik Denizlispor galibiyetiyle kendine gelen Cimbom ardından Yeni Malatya, Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor'u yenerek 7'de 7 yaptı. Ve zirveyi kaptı.

MUSLERA BÜYÜK GÜÇ KATTI

Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ve maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 3 puan önünde yer aldı. Bu dönüşte ateşi kaleci Fernando Muslera yaktı. Onun dönüşü takıma çok büyük bir güç kattı.

TRANSFERLER TAM İSABET

Ara transferde yapılan müthiş hamleler de Galatasaray'ı yeniden Süper Lig'in zirvesine yerleştirdi. Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed, Yedlin ve Gedson kısa sürede takıma adapte oldu.