Başkan Koç'un sportif direktör Emre Belözoğlu ile önceki gün yaptığı görüşmede, "Erol hocayla yollarımızı ayırırsak sezon sonuna kadar takımın başına sen geç. Volkan, Selçuk ve Aurelio ile birlikte çalış" teklifini yaptığı belirtildi.





Ancak Belözoğlu'nun, "Başkanım artık hata yapma şansımız yok. Erol hoca giderse yerine iyi bir teknik direktör getirmeliyiz" yanıtını vererek teklifi geri çevirdiği ifade edildi.





Belözoğlu'nun ayrıca Christoph Daum'un şu anda getirilebilecek en mantıklı isim olduğunu da Ali Koç'a ilettiği öğrenildi.





Geçtiğimiz sezon Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve Tahir Karapınar getirilmiş, Emre Belözoğlu ise arka planda adeta futbolcu-teknik direktör gibi görev yapmıştı.