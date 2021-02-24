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    • 24.02.2021 12:20
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    bahçe'de krizi! Başkan 'tan 'na flaş teklif

    Göztepe yenilgisiyle sarsılan bahçe’de üst üste sıcak gelişmeler yaşanıyor… Başkan , deplasmanından da kötü bir skorla dönülmesi halinde teknik direktör ’la yolları ayırmayı düşünürken, flaş bir iddia gündemi sarstı. İşte son dakika haberinin detayları.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe'de Erol Bulut krizi!

    Başkan Koç'un sportif direktör ile önceki gün yaptığı görüşmede, "Erol hocayla yollarımızı ayırırsak sezon sonuna kadar takımın başına sen geç. Volkan, Selçuk ve Aurelio ile birlikte çalış" teklifini yaptığı belirtildi.


    Ancak Belözoğlu'nun, "Başkanım artık hata yapma şansımız yok. Erol hoca giderse yerine iyi bir teknik direktör getirmeliyiz" yanıtını vererek teklifi geri çevirdiği ifade edildi.


    Belözoğlu'nun ayrıca 'un şu anda getirilebilecek en mantıklı isim olduğunu da 'a ilettiği öğrenildi.

    Geçtiğimiz sezon Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve Tahir Karapınar getirilmiş, Emre Belözoğlu ise arka planda adeta futbolcu-teknik direktör gibi görev yapmıştı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de Erol Bulut krizi! Başkan Ali Koç'tan Emre Belözoğlu'na flaş teklif