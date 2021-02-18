



Bu sezon ligde 18 maçta 4 gol ve 10 asistlik müthiş bir performans gösteren Morutan'ı birçok Avrupa kulübü de takip ediyor. Ancak Galatasaray, Steaua Bükreş'in sahibi George Becali ile olan iyi ilişkisini kullanarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de mutlaka alınmasını istediği Morutan için resmi girişimler kısa süre içinde başlayacak.