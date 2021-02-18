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    • 18.02.2021 13:36
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    Fatih Terim'in son gözdesi Morutan! Scout ekibi keşfetti transferi bitiriyor

    Fatih Terim yönetiminde gençleştirme operasyonuna başlayan , sezon sonunda da scout transferlerine devam edecek. Mostafa Mohamed hamlesiyle büyük övgü alan scout departmanının son keşfi Morutan olurken, Terim'in bu ismin transferine de onay verdiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fatih Terim'in son gözdesi Morutan

    Ara transferde yaptığı Mostafa Mohamed hamlesiyle gündeme oturan Galatasaray'da en büyük övgüyü scout departmanı aldı. Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın son gözdesi Olimpiu Morutan oldu.



    Rumen ekibi Steaua Bükreş'te forma giyen 21 yaşındaki orta alan oyuncusunun yaklaşık 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği öğrenildi. Kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan genç yıldız hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor.



    Bu sezon ligde 18 maçta 4 gol ve 10 asistlik müthiş bir performans gösteren Morutan'ı birçok Avrupa kulübü de takip ediyor. Ancak Galatasaray, Steaua Bükreş'in sahibi George Becali ile olan iyi ilişkisini kullanarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de mutlaka alınmasını istediği Morutan için resmi girişimler kısa süre içinde başlayacak.



        Yeni sezonda UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasındaki 'sattığın kadar al' maddesi sona erecek olan Galatasaray devre arasında başlatılan gençlik harekatını yeni sezonda da sürdürmeyi planlıyor. Mohamed, Halil, Onyekuru ve Gedson hamleleri ile kadroyu gençleştiren Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda scout transferlerine ağırlık verecek.



        OLIMPIU MORUTAN
        Yaş:         21
        Ülke: Romanya
        Boy: 1.73
        Ayak: Sol
        Pozisyon: Orta saha
        Oynadığı takımlar: Universitatea Cluj, FC Botosani, Steaua Bükreş
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