Galatasaray'da Mostafa Mohamed operasyonu! İşte sözleşmesine eklenecek madde...
Son dakika Galatasaray haberleri | Ocak ayı transfer döneminde Zamalek'ten kiralanan Mostafa Mohamed'in göz dolduran performansı sonrası Galatasaray yönetimi harekete geçti. Yıldız ismin bonservisini aralık ayında almak isteyen sarı-kırmızılılar, sözleşmesine 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ekleyecek.
17.02.2021 10:08
- Son Güncelleme: 17.02.2021 11:22
Galatasaray, Mostafa Mohamed'i kadrosuna katarak turnayı gözünden vurdu. Golcü futbolcu geldiği gibi değerlendi. Mısırlı oyuncu her maçta gol atmasından sonra Avrupalı menajerler ve gözlemcilerin izleme listelerine girdi. Ancak Galatasaray'ın keyfi yerine...
Çünkü 2 milyon dolara 1.5 yıllığına kiraladığı Mohamed'in bonservisini en doğru zamanda alacak. Sonrasında gelecek tekliflere göre hareket edecek. Sarı-kırmızılıların hedefi, Mohamed'in bonservisini aldıktan sonra 5 yıllık kontrat yapıp sözleşmeye 25 milyon euro'luk serbest kalma bedeli yazdırmak.
EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞECEKLER
Bonservisinin 2021'in Aralık ayında alınması planlanan Mısırlı yıldız istenen bedel gelmese bile uzun süre hizmet edecek. Yıllık maaşı 725 bin dolardan 1.5 milyon euro'ya çıkarılacak futbolcunun maaşı her yıl artacak.
Bu konuda protokol hazırlıkları başlarken Mohamed'le de kısa sürede görüşülecek. Aralık ayına kadar oyuncuya bir teklif gelse bile Galatasaray etkilenmeyecek. Sarı-kırmızılılar, Mısır ekibine satın alma bedeli olan 4 milyon doları ödeyerek onları aradan çıkaracak. Böylece oyuncunun satışından elde edilecek rakam kulübün kasasına girecek.
ZAMALEK'İN HAKKI YOK
Mostafa Mohamed'in performansı Mısır'da da yakından takip edilirken Mısırlı bir gazeteciden dikkat çeken bir iddia gelmişti. Buna göre, oyuncuya 4 milyon dolar üzerinde bir teklif gelmesi halinde Galatasaray'ın satın alma bedeli geçersiz olacaktı.