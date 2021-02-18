ARADA 500 BİN EURO FARK KALDI AMA...

İspanyol spor sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre, taraflar önümüzdeki hafta son kez masaya oturacak. Haberde, kırmızı-siyahlıların yıllık ücret konusunda teklifini 4.5 milyon euroya çıkardığı belirtilirken, Çalhanoğlu'nun da 5 milyon euroya kadar indiği öne sürüldü.