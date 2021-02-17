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    • Spor
    • 17.02.2021 Gazete
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    Çöl Aslanı ! İşte lı yıldızın gücünün sırrı...

    lı futbolcunun, ’de çölde bireysel antrenör ’le idmanlar yaptığı ortaya çıktı. Bu sayede stoperleri büyük sıkıntıya sokan gücüne kavuşan Mohamed, buna son vuruş ustalığını da ekleyip yıldızlaştı.

    Çöl Aslanı

    Geldiği günden bu yana golleriyle gündeme oturan Mostafa Mohamed son vuruş ustalığı kadar güçlü fiziğiyle de ön plana çıktı.



    Mısırlı futbolcunun gücünün sırrı da ortaya çıktı. Mohamed'in bireysel antrenörüyle çölde idman yaptığı belirlendi.



    HER GÜN ÖZEL OLARAK ÇALIŞTI
    Kahire'de yaptığı idmanların görüntüleri ortaya çıkan Mohamed sıkı bir çalışmayla, stoperleri sıkıntıya sokan gücüne kavuştu. Genç yıldızın her gün özel olarak çalıştığı ifade edildi.



    GAMİL: G.SARAY ÇELİK ADAM ALDI
    Mostafa Mohamed'in bireysel antrenörü Ahmed Gamil, "Mohammed günde 3 saat çölde fizik ve kondisyon çalışmaları yapıyordu. Galatasaray adeta bir çelik adam aldı" ifadesini kullandı.
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    Haberler Spor Çöl Aslanı Mostafa Mohamed! İşte Galatasaraylı yıldızın gücünün sırrı...