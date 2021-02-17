Geldiği günden bu yana golleriyle gündeme oturan Mostafa Mohamed son vuruş ustalığı kadar güçlü fiziğiyle de ön plana çıktı.
Mısırlı futbolcunun gücünün sırrı da ortaya çıktı. Mohamed'in bireysel antrenörüyle çölde idman yaptığı belirlendi.
HER GÜN ÖZEL OLARAK ÇALIŞTI
Kahire'de yaptığı idmanların görüntüleri ortaya çıkan Mohamed sıkı bir çalışmayla, stoperleri sıkıntıya sokan gücüne kavuştu. Genç yıldızın her gün özel olarak çalıştığı ifade edildi.
GAMİL: G.SARAY ÇELİK ADAM ALDI
Mostafa Mohamed'in bireysel antrenörü Ahmed Gamil, "Mohammed günde 3 saat çölde fizik ve kondisyon çalışmaları yapıyordu. Galatasaray adeta bir çelik adam aldı" ifadesini kullandı.