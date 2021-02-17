



HER GÜN ÖZEL OLARAK ÇALIŞTI

Kahire'de yaptığı idmanların görüntüleri ortaya çıkan Mohamed sıkı bir çalışmayla, stoperleri sıkıntıya sokan gücüne kavuştu. Genç yıldızın her gün özel olarak çalıştığı ifade edildi.







GAMİL: G.SARAY ÇELİK ADAM ALDI

Mostafa Mohamed'in bireysel antrenörü Ahmed Gamil, "Mohammed günde 3 saat çölde fizik ve kondisyon çalışmaları yapıyordu. Galatasaray adeta bir çelik adam aldı" ifadesini kullandı.

