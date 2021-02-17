Arjantin ekibi Velez Sarsfield'da forma giyen Perulu stoper uzun bir süredir scout ekibi tarafından takip ediliyor. 24 yaşındaki Abram'ın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması da büyük bir avantaj olarak görülüyor.

SOL AYAKLI BİR STOPER