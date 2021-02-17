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    • 17.02.2021 19:58
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    • 17.02.2021 20:09
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    giderse sol ayaklı gelecek

    yönetimi sezon sonunda 1 yıl sözleşmesi kalacak olan için planını belirledi. Sarı-Kırmızılılar uzun süredir ’nın önemli kulüplerinin takibinde olan Brezilyalı stoper için gelecek olan teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Marcao giderse o gelecek

    Bir yandan yeni sezonun planlamasını da yapan teknik direktör Fatih Terim'in Marcao'nun takımdan ayrılması halinde yapılacak hamleler üzerinde çalıştığı öğrenildi. Scout ekibi ve sportif direktör departmanı ile beraber birçok ismi masaya yatıran Terim'in Luis Abram'ın üzerinde yoğunlaştığı belirlendi.

    BÜYÜK BİR AVANTAJ

    Arjantin ekibi Velez Sarsfield'da forma giyen Perulu stoper uzun bir süredir scout ekibi tarafından takip ediliyor. 24 yaşındaki Abram'ın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması da büyük bir avantaj olarak görülüyor.

    SOL AYAKLI BİR STOPER

    1.82 boyundaki Luis Abram aynı Marcao gibi sol ayaklı bir stoper ve topu oyuna sokma konusundaki başarısı ile ön plana çıkıyor. Galatasaray eğer sezon sonunda Marcao'yu satarsa, Luis Abram için hemen girişimlere başlayacak.
        Haberler Spor Marcao giderse sol ayaklı Luis Abram gelecek