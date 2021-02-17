Bir yandan yeni sezonun planlamasını da yapan teknik direktör Fatih Terim'in Marcao'nun takımdan ayrılması halinde yapılacak hamleler üzerinde çalıştığı öğrenildi. Scout ekibi ve sportif direktör departmanı ile beraber birçok ismi masaya yatıran Terim'in Luis Abram'ın üzerinde yoğunlaştığı belirlendi.
BÜYÜK BİR AVANTAJ
Arjantin ekibi Velez Sarsfield'da forma giyen Perulu stoper uzun bir süredir scout ekibi tarafından takip ediliyor. 24 yaşındaki Abram'ın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması da büyük bir avantaj olarak görülüyor.
SOL AYAKLI BİR STOPER
1.82 boyundaki Luis Abram aynı Marcao gibi sol ayaklı bir stoper ve topu oyuna sokma konusundaki başarısı ile ön plana çıkıyor. Galatasaray eğer sezon sonunda Marcao'yu satarsa, Luis Abram için hemen girişimlere başlayacak.