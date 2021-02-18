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    • 18.02.2021 12:55
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    'de operasyonu! Yeni teklif masada

    Bu sezon transfer ettiği golcülerin performansından memnun kalmayan , önümüzdeki sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Türkiye'nin ilk olarak TAKVİM'den öğrendiği Marega harekatı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe'de Marega operasyonu! Yeni teklif masada

    Yeni sezonun kadro planlamasına start veren Fenerbahçe, Porto ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Moussa Marega için hareket geçmişti. Türkiye, Sarı-Lacivertliler'in Malili forvetle görüştüğünü TAKVİM'den öğrenmişti.



    Marega'nın menajeriyle yaklaşık 3 hafta önce bir araya gelip teklifini ileten Fenerbahçe yanıt beklemeye başlamıştı. Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından Sarı-Lacivertliler yeni bir hamle yapma kararı aldı.



    Yıldız futbolcuya özellikle Körfez kulüplerinden çok sayıda teklif geldiğini öğrenen Fenerbahçe önümüzdeki günlerde golcü futbolcunun menajeriyle yeniden görüşme kararı aldı. Yönetimin yapılacak kritik zirvede teklifini revize edeceği öğrenildi.



        Fenerbahçe 29 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor. Yönetim, sezon sona ermeden Marega ile kesin anlaşma sağlayarak yıldız futbolcuyu elinden kaçırmamak istiyor.



        Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Moussa Marega, Avrupa futbolunun en önemli forvetlerinden birisi. Tecrübeli yıldız son olarak dün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto-Juventus maçında İtalyan devinin ağlarını sarstı.
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