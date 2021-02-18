Yeni sezonun kadro planlamasına start veren Fenerbahçe, Porto ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Moussa Marega için hareket geçmişti. Türkiye, Sarı-Lacivertliler'in Malili forvetle görüştüğünü TAKVİM'den öğrenmişti.
Marega'nın menajeriyle yaklaşık 3 hafta önce bir araya gelip teklifini ileten Fenerbahçe yanıt beklemeye başlamıştı. Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından Sarı-Lacivertliler yeni bir hamle yapma kararı aldı.
Yıldız futbolcuya özellikle Körfez kulüplerinden çok sayıda teklif geldiğini öğrenen Fenerbahçe önümüzdeki günlerde golcü futbolcunun menajeriyle yeniden görüşme kararı aldı. Yönetimin yapılacak kritik zirvede teklifini revize edeceği öğrenildi.