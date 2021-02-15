Kritik anlarda attığı gollerle 'Çilingir' lakabını alan Bakasetas, gelir gelmez Fırtına'ya ilaç oldu. Denizli ve Yeni Malatya maçlarının ardından zorlu Gaziantep FK mücadelesinde de ağları havalandırıp 3 puanı kazandıran Yunan yıldız, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.

Ligde ilk kez 3 maç üst üste gol sevinci yaşayan 27 yaşındaki maestro, geçen sezonki gol sayısını şimdiden yakaladı. Alanyaspor'da 7 golü bulunan Bakasetas toplamda 10'a ulaştı. Süper Lig'deki ilk sezonunda yani geçtiğimiz yıl 10 kez rakip fileleri havalandıran Bakasetas'ın en skorer dönemi ise 2015-2016'daydı.

Panionios formasıyla Yunanistan Ligi'nde 11 gol atan Bakasetas, kalan 16 maçlık periyotta 2 kez daha fileleri sarsarsa kariyer rekorunu Trabzonspor'da kıracak.